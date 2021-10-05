Евгений Куйвашев поздравил свердловских учителей с профессиональным праздником

Учительница начальных классов Мария Андреева стала победительницей областного этапа конкурса "Учитель года" в 2021 году. Фото: Галина Соловьёва.

Ежегодно 5 октября в России отмечается День учителя. Свердловчан с этим праздником поздравил глава Среднего Урала Евгений Куйвашев.

В поздравительной телеграмме, размещённой в сегодняшнем номере "Областной газеты", он обратился к учителям, преподавателям и ветеранам педагогического труда. "В этот всеми любимый праздник каждый из нас с благодарностью вспоминает своих учителей и наставников. Тех, кто открыл нам дорогу к знаниям, помог раскрыть таланты и выбрать свой путь в жизни", – отметил губернатор.

В свердловских школах трудится свыше 34 тысяч педагогов. Это ответственные, творческие и инициативные люди, которые обеспечивают высокое качество образования в регионе.

Глава региона напомнил, что власти уделяют большое внимание созданию достойных условий труда, укреплению престижа учительского труда. В частности в области действует программа "Земский учитель" – специалистам, приехавшим для работы в сёла предоставляются единовременные компенсационных выплаты. Также им предоставляются служебные квартиры или выплаты на строительство, приобретение жилья. В минувшем году такие выплаты получили 48 педагогических работников.

В завершении Евгений Куйвашев поблагодарил учителей за весомый вклад в развитие образования и воспитание юных уральцев. Он пожелал им крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благодарных учеников и дальнейших успехов в нелёгкой и ответственной работе.

К поздравлениям присоединилась председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина. "В этот праздничный день у всех нас есть повод ещё раз выразить слова глубокой признательности людям, отдающим своё сердце и знания детям. Преподавание – это больше, чем профессия: это благороднейшая миссия, следование которой требует полной самоотдачи и преданности делу", – сказала она.

Читайте также:

С октября свердловские педагоги колледжей начали получать допвыплаты за кураторство.

На одной волне: как "Учитель года" из Артей мотивирует детей на учёбу?