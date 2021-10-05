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Общество / Образование
5 октября 2021, 17:35

Уральский федеральный университет получит грант в размере 1,2 миллиарда рублей

УрФУ

УрФУ получит более миллиарда рублей. Фото: Галина Соловьёва.

Уральский федеральный университет получит специальный грант в рамках программы "Приоритет 2030". Суммарно уральскому вузу дадут почти 1,2 миллиарда рублей.

Вуз выиграл по направлению "Исследовательское лидерство" в рамках программы "Приоритет 2030". Размер базового гранта составляет 100 млн рублей, его университет получит два раза: в 2021 и 2022 году.

Победители первой группы (куда входит УрФУ) дополнительно к базовой части гранта до конца 2022 года получат ещё 994 млн рублей. Средства специальной части переведут победителям в течение недели, сообщается в telegram-канале Минобрнауки РФ.

УрФУ на эти средства займётся реализацией пяти стратегических проектов в сфере цифровых технологий и новых материалов, экологически чистой и ресурсосберегающей энергетики, а также в области эффективного взаимодействия человека, природы и технологий, передаёт пресс-служба университета.

Напомним, ранее вуз уже получал гранты в размере 37 миллионов рублей на разработку образовательных программ по искусственному интеллекту. Также университет получит почти 128 млн рублей как одна из площадок Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (УМНОЦ) "Передовые производственные технологии и материалы".

Областная газета Свердловской области

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