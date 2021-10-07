Косьинская школа готовится к 114-й зимовке

Вот в такой школе учатся ребятишки в посёлке Косья. Фото: Евгений Копайгородский

Деревянное здание школы в посёлке Косья Нижнетуринского ГО – настоящий долгожитель. Оно служит людям с 1908 года. Пора бы и на покой, но новую школу в посёлке начали строить в 2019-м и никак не могут закончить. Придётся педагогам и их 19 ученикам снова зимовать в старинных стенах, не удерживающих тепла.

Ждём зиму с тревогой

Можно представить, как радостно стучали сердца юных жителей Косьи, когда более века назад впервые открылись двери их школы. Это единственное двухэтажное здание в селении старателей площадью более 2 тысяч квадратных метров. Высокие потолки, просторные классы, в которых за парты усаживались до 40 учеников…

Увы, времена настоящей многодетности ушли безвозвратно. Сейчас в Косьинской школе учатся 19 учеников, и ещё 12 ребят посещают детсад. Однако у местных образовательных учреждений перспективы обнадёживающие. В Косью, поближе к святой горе Качканар, приезжают на жительство буддисты, во многих их семьях подрастают дети…

Учитывая почтенный возраст учебного заведения, власти Нижнетуринского ГО приняли решение построить в Косье школу-сад на 50 мест. Несмотря на то, что площади нового здания втрое меньше прежнего, там будет всё необходимое для обучения и развития детей. Предусмотрены учебные кабинеты с лаборантскими, спортивный зал, столовая, спальня и игровая комната для дошколят, учительская. Для школьников и малышей – отдельные входы.

На реализацию проекта было выделено 22 млн рублей. Строительство школы стартовало в 2019 году. Планировалось, что уже 1 сентября 2020 года там начнутся занятия. Новоселье анонсировали областные и федеральные телеканалы. Однако в наступивший День знаний дети отправились в старую школу. Нынче они снова учатся в деревянных хоромах и с тревогой ждут зимы.

– В школе четыре года назад был сделан ремонт, созданы нормальные бытовые условия. У нас есть котельная, туалет, установлены водонагреватели. Но здание ветхое – стены прогнили и тепла не сохраняют, поэтому зимой у нас холодно, – пояснил директор Косьинской школы Евгений Копайгородский.

В классы – в валенках

Понятно, что в северной глубинке нет мощных строительных организаций, способных построить учебное здание в короткий срок. Например, в Невьянске школа на 1000 мест была возведена за полтора года, ещё меньше времени ушло на школу на 1200 мест в Кировграде. В Косье же скромное здание строят третий год.

Как выяснилось, проект забуксовал уже на старте. Аукцион на размещение заказа по проектированию и строительству школы пришлось проводить дважды. Наконец, генподрядчик определился. Им стала екатеринбургская фирма «Сити Билдинг», в подряде у неё строительная компания из Лесного. Сроки сдачи объекта неоднократно переносились. Подрядчики ссылались на трудности с доставкой материалов и нехваткой рабочих.

– Школу-сад в Косье нельзя назвать долгостроем, так как работы на объекте ведутся. С подрядчиками мы встречаемся. Из-за просроченных сроков проведения работ, оговорённых условиями контракта, ведём претензионную работу, – пояснила заместитель главы администрации Нижнетуринского ГО по жилищно-коммунальному хозяйству Мария Кузьмина.

В администрации городского округа не смогли назвать точную дату открытия новой школы. Ученики, видя из школьных окон, как неспешно ведутся работы в строящемся здании, не надеются переехать туда в ближайшее время. Родители закупают им для занятий тёплые свитера и валенки.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

По оценкам специалистов, строительные работы можно завершить за два месяца, но темпы должны быть ударными. Фото: газета Время