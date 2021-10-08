В УрФУ заявили, что пристально следят за безопасностью во всех корпусах вуза

Ситуация находится на контроле управления безопасности вуза и правоохранительных органов. Фото: Галина Соловьёва

В крупнейшем уральском вузе опровергли ложные сообщения о якобы планируемом вооружённом нападении. Занятия в УрФУ проходят штатно, в корпусах действует пропускной режим.

В университете также сообщили, что ситуация находится на контроле управления безопасности вуза и правоохранительных органов.

"Информация о якобы планируемом вооруженном нападении недостоверна, университет не поддерживает распространение ложных сведений. Пропускной режим в корпусах соответствует необходимым требованиям. Студенты находятся на занятиях, которые проводятся по расписанию", - говорится в сообщении УрФУ в официальном телеграм-канале.

Ранее в Интернете распространились анонимные сообщения с угрозами вооружённых нападений на образовательные учреждения Екатеринбурга. В школах и детсадах проходят проверки. Родителей и учеников призывают не поддаваться на провокации и не паниковать. Ни одного подтверждения распространившимся угрозам не обнаружено.