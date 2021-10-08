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Общество / Образование
8 октября 2021, 12:31

В УрФУ заявили, что пристально следят за безопасностью во всех корпусах вуза

Главный корпус УрФУ

Ситуация находится на контроле управления безопасности вуза и правоохранительных органов. Фото: Галина Соловьёва

В крупнейшем уральском вузе опровергли ложные сообщения о якобы планируемом вооружённом нападении. Занятия в УрФУ проходят штатно, в корпусах действует пропускной режим.

В университете также сообщили, что ситуация находится на контроле управления безопасности вуза и правоохранительных органов.

"Информация о якобы планируемом вооруженном нападении недостоверна, университет не поддерживает распространение ложных сведений. Пропускной режим в корпусах соответствует необходимым требованиям. Студенты находятся на занятиях, которые проводятся по расписанию", - говорится в сообщении УрФУ в официальном телеграм-канале.

Ранее в Интернете распространились анонимные сообщения с угрозами вооружённых нападений на образовательные учреждения Екатеринбурга. В школах и детсадах проходят проверки. Родителей и учеников призывают не поддаваться на провокации и не паниковать. Ни одного подтверждения распространившимся угрозам не обнаружено.

Подобные инциденты с появлением угроз в Интернете фиксируюся и в других регионах после трагедии в Пермском госуниверситете 20 сентября. Напомним, что в тот день 18-летний Тимур Бекмансуров проник на территорию кампуса с огнестрельным оружием и открыл огонь. При задержании злоумышленника ранили. Сначала сообщалось, что он погиб, но позже эту информацию опровергли. Сейчас нападавший находится в больнице, его прооперировали, он пришёл в себя. От рук пермского стрелка погибли 6 человек, ещё 43 пострадали.

Областная газета Свердловской области

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