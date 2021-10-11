Со следующего сентября в Екатеринбурге хотят открыть несколько колледж-классов, где будут представлены разные направления обучения. Фото: Алексей Кунилов

С начала нового учебного года в Екатеринбурге стартовал проект по профориентации «Колледж-класс»: 27 десятиклассников трёх школ Кировского района начали обучаться в Уральском государственном колледже имени Ползунова. Участие в проекте позволит ребятам окончить первый курс колледжа уже в старших классах и получить азы перспективной для работы профессии. В эту субботу старшеклассники получили свои студенческие билеты.

Начать проект «Колледж-класс» предложили в управлении образования Кировского района департамента образования администрации Екатеринбурга. Эту идею поддержал департамент образования уральской столицы, а следом – министерство образования и молодёжной политики Свердловской области. Задумка проекта понятна: с одной стороны, выучить рабочие кадры, в которых сейчас есть необходимость, с другой – найти новые подходы к организации профильного обучения в старшей школе.

– Проект «Колледж-класс» начали реализовывать в Калининградской области. Нам понравилась эта идея: в Екатеринбурге много колледжей с прекрасной инфраструктурой и высокотехнологичным оборудованием, которые могут подключиться к этому проекту и начать давать профессиональное образование уже во время обучения в школе, – комментирует «Облгазете» директор екатеринбургского лицея №88 Наталия Стумбрис.

Помимо лицея №88, к «Колледж-классу» присоединились школы Кировского района №125 и №164, но в дальнейшем инициаторы проекта надеются, что к нему подключатся и другие образовательные учреждения из разных районов города. И конечно, не только школы, но и разные колледжи уральской столицы – пока это только Уральский государственный колледж имени Ползунова.

– Мы набрали детей на перспективную специальность – «оператор вычислительных машин», – продолжает Наталия Стумбрис. – Ребята, пойдя в десятый класс, одновременно поступают в колледж: с понедельника по пятницу они ходят в школу, а по субботам – в среднее специальное учебное заведение. Также им предстоит месяц учёбы в колледже в июне. Из каждой школы-участницы в колледж поступили девять человек – они объединены в полноценный класс. За два года обучения ребята успеют пройти первый курс колледжа, и после окончания школы получат два документа: аттестат о среднем общем образовании и свидетельство о профессии, с которым они могут пойти работать по специальности. В дальнейшем такие выпускники могут попасть сразу на второй курс колледжа, а кто-то и на третий, если пойдёт по индивидуальному плану.

Помимо сокращения сроков получения среднего профессионального образования участники проекта «Колледж-класс» имеют ещё один бонус: для получения школьного аттестата им нужно будет сдать ЕГЭ только по русскому языку и базовой математике.

– Моя дочь Ирина очень способная и могла бы учиться и в университете, но почему-то у неё было непреодолимое желание попасть именно в колледж, хоть мы её и отговаривали. Она осознанно выбрала участие в этом проекте, о котором узнала от подруги, – говорит отец десятиклассницы Василий Кошкин. – Но нам с женой это нравится: дочь мотивирована на учёбу и встаёт на свой профессиональный путь.

В этом году поступить в колледж-класс было несложно, но в перспективе для старшеклассников планируются вступительные испытания. Проект пилотный, поэтому обучение платное, но екатеринбургские инициаторы «Колледж-класс» надеются, что в последующем на это могут выделить и бюджетные средства.

– Так как проект пилотный, мы решили, что лучше сделать один класс, но качественно, – говорит руководитель проекта в уральской столице, заместитель начальника управления образования Кировского района департамента образования администрации Екатеринбурга Марина Карова. – Со следующего сентября мы планируем открыть несколько колледж-классов по разным направления обучения. Этому предстоит подготовительная работа: профориентационные мероприятия в школах, встречи с представителями колледжей и вузов, тестирования девятиклассников с целью определения их интересов и склонностей, чтобы понимать, сколько детей на какую специальность ориентировано.