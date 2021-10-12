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Общество / Образование
12 октября 2021, 15:31

В Минобрнауки РФ рассказали, как вести себя при нападении на образовательное учреждение

Вооружённый человек

Сигналами о нападении могут быть крики, звуки выстрелов и взрывов, а также вид вооружённых людей за окном или в коридоре. Фото: Алексей Кунилов.

Министерство науки и высшего образования РФ опубликовало инструкцию о правилах поведения в случае вооружённого нападения на образовательное учреждение. Соответствующие рекомендации Минобрнауки разработал совместно с научным и экспертным сообществом в области безопасности.

Сигналами о нападении могут быть крики, звуки выстрелов и взрывов, а также вид вооружённых людей за окном или в коридоре.

Действия в случае нападения:

  • спрятаться в ближайшем помещении, желательно в том, которое запирается;
  • если вы уже находитесь в аудитории, закройте дверь, заприте на ключ и забаррикадируйтесь подручной мебелью;
  • не стойте возле окон и дверей, рекомендуется лечь на пол;
  • позвоните по номеру 112 и сообщите о нападении;
  • сообщите о ситуации друзьям и родным, говорить по телефону рекомендуется очень тихо, поставить телефон на беззвучный режим.

Если вы видите сотрудников правоохранительных органов, держите руки на виду, слушайтесь их и выполняйте все команды.

Напомним, в России последняя трагедия в учебном заведении произошла 20 сентября - около 11:00 18-летний Тимур Бекмансуров проник на территорию кампуса Пермского университета с огнестрельным оружием и открыл огонь на поражение на улице. Затем продолжил стрелять в корпусе вуза. При задержании злоумышленника ранили. Сначала сообщалось, что он погиб, но позже эту информацию опровергли. Сегодня стало известно, что стрелок пришёл в себя.

Подобные трагические инциденты в образовательных учреждениях, к сожалению, не редкость.

В этом году 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе №175 в КазаниПогибли 9 человек, в том числе 7 детей, одна учительница и ещё одна женщина.

17 октября 2018 года 18-летний Владислав Росляков открыл огонь в Керченском политехническом колледже. Тогда его жертвами стали 20 человек, ещё около 50 пострадали.

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Областная газета Свердловской области

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