Особое образование: стоит ли обучать детей с нарушениями интеллекта в обычной школе?

Некоторые особенные дети вполне удачно вписываются в детские коллективы, но всё же это зависит не только от ребёнка, но и от степени его нарушений. Фото: Павел Ворожцов

На Среднем Урале утвердили порядок получения общего образования лицами с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общеобразовательных школах региона. Соответствующий приказ №805-Д министерства образования и молодёжной политики Свердловской области опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона. «Облгазета» выяснила, как обучение умственно отсталых ребят в обычных школах планируют осуществлять на практике, и насколько хороша эта идея.

Вместе, но в спецусловиях

Об инклюзии в образовании говорят уже не первый год, особенно за рубежом, где её активно устраивают и продвигают. Сейчас до этого доходят и в России, в том числе в Свердловской области.

Коррекционные школы для детей с особенностями здоровья есть почти везде, но далеко не все из них предназначены именно для ребят с умственной отсталостью. В Екатеринбурге, например, насчитывается порядка десяти таких учебных учреждений, а в других муниципалитетах области – по одному, а то и вообще нисколько. Но теперь руководителям органов местного самоуправления на Среднем Урале, которые осуществляют управление в сфере образования, рекомендовано определить конкретные общеобразовательные школы, где дети или уже совершеннолетние лица с интеллектуальными нарушениями смогут учиться вместе с другими школьниками, но в специально созданных необходимых условиях. Правда, в каких именно условиях, в документе не уточняется.

Согласно приказу, приём в общеобразовательную школу ученика с умственной отсталостью осуществляется по результату его индивидуальной аттестации, для проведения которой должны создать специальную комиссию. На основании этого школа сама решает, в какой класс определить ребёнка или уже совершеннолетнего гражданина. Там же должны составить индивидуальный учебный план для такого ученика. При этом школьник или его родитель может определить форму обучения: вероятно, помимо обычных уроков в классе можно выбрать домашнее обучение. Периодичность оценки успеваемости и её форму для особенного ученика образовательное учреждение устанавливает самостоятельно.

Желание быть как все

Несмотря на то, что раньше такого порядка и установок не было, отсутствие коррекционных школ для умственно отсталых детей в некоторых свердловских муниципалитетах сподвигло директоров местных школ создавать специальные классы для таких учеников или обучать их в одном классе со здоровыми детьми, но по другой программе. Одним из передовиков в этом стала Шамарская средняя общеобразовательная школа №26 в Шалинском городском округе.

– В классе бывает не один, а три ребёнка с интеллектуальными нарушениями – они обучаются по адаптированной программе, – рассказывает «Облгазете» учитель русского языка и литературы, методист Шамарской средней общеобразовательной школы №26 Любовь Попова. – Чтобы работать в подобной ситуации, учитель обязательно проходит курсовую переподготовку. Для таких детей материал делится на части, требование к домашнему заданию снижаются. Меньше внимания на теорию, больше – на практику. Дети с интеллектуальными нарушениями не одинаковые, поэтому педагогу порой нужно с кем-то советоваться – для этого у нас есть консилиум. Уроки таких учеников посещает психолог.

Большинство родителей особенных детей уверены, что их чада способны, смогут адаптироваться к окружающей действительности и состояться в жизни. И такие примеры есть.

– Моя дочь Полина - особенный ребёнок. Первое время было сложно, но она окончила школу и поступила на бюджет в вуз на горно-технологический факультет, – говорит член Свердловского областного родительского комитета, эксперт свердловского отделения Национальной родительской ассоциации, многодетная мама Оксана Лунегова. – У дочери было огромное желание быть как все. Даже поступать в вуз она хотела на общих основаниях. Родителям особенных детей нужно самим научиться не выделять своего ребёнка, научить его относится к себе, как к обычному человеку.

Президент фонда «Я особенный» Александра Хаитова подчёркивает: речь не идёт о том, чтобы отдать ребёнка с интеллектуальными нарушениями в школу с углублённым изучением предметов – нужно дать ему возможность адаптироваться в обычной школе.

– Специалисты часто убеждают родителей, что их ребёнку будет лучше в коррекционной школе, но это не решение проблемы, – считает Александра Хаитова. – Дети должны учиться вместе. Чтобы такое обучение стало возможно, нужны условия. Болезнь близкого, слабость человека – ещё одна сторона жизни, с которой нужно знакомиться.

«Против» больше

Понять родителей детей с умственной отсталостью, как и с другими нарушениями, можно: все хотят, чтобы их ребёнок социализировался, стал самостоятельным и хорошо устроился в жизни, ведь они не смогут опекать его вечно. И обучение в обычной школе среди здоровых детей, общение с ними будут больше способствовать этому, чем постоянное нахождение с ребятами, чьи способности ещё ниже. И всё же противников такого совместного обучения намного больше.

– У нас в школе уже обучался умственно отсталый ребёнок. Когда по телевидению рассказывают, как учитель при 30 учениках в классе готов работать и с одарёнными детками, и с ребятами с тяжёлыми нарушения речи, и с умственно отсталыми, мы всегда говорим: покажите, как? Обычно такие уроки готовят и репетируют, но в повседневной практике это невозможно, – убеждена директор средней общеобразовательной школы №197 в Екатеринбурге Светлана Савина. – Во время урока педагог должен стоять около такого ребёнка – только отойдёт, и ученик уже ничего не пишет. Для умственно отсталых детей нужен другой учебный план – значит, мы должны подстроить расписание и доплачивать педагогу. Да, так мы будем развивать интеллектуально отсталых ребят вместе с другими детьми, но почему должны страдать одарённые дети? Ведь учитель должен успеть дать им дополнительное задание, пока остальные выполняют основное. Но как он может разорваться?

Директор екатеринбургского дома-интерната для умственно отсталых детей Наталья Печеникуверена, что её подопечных нельзя отдать в обычные школы: ребёнку с такими нарушениями непросто войти в большой коллектив. Уроки у таких ребят короче, преподаются далеко не все академические предметы, а в классах не более пяти человек – не каждая школа может создать такие условия.

– Ещё одна проблема: родители так называемых здоровых детей не всегда готовы к тому, чтобы их ребёнок учился с одноклассником, у которого есть «особенности», – продолжает председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая. – Если мы вводим инклюзию в школе, надо быть последовательными: для взрослых людей с умственными отклонениями слишком мало пространства для какой-либо самореализации. Иногда, окончив школу, человек не может устроиться на работу.

Примечательно, что все наши собеседники отмечали необходимость тьютора (от англ. tutor – наставник, репетитор) при таком совместном обучении детей, то есть педагога, который будет дополнительно заниматься с учеником и помогать ему. Но где найти столько педагогов, если у нас и так дефицит учителей в школах? (См. «ОГ» №171 от 16.09.2021). Помимо этого, нельзя забывать и о взаимоотношениях между детьми: факты травли в школах еще встречаются. Увы, но культуры понимания людей с особенностями здоровья в нашей стране пока мало и у детей, и у взрослых. Значит, и проводить масштабное совместное обучение таких детей вместе с другими не рановато ли?