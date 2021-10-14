УрФУ частично переходит на дистант

Все мероприятия в вузе по-прежнему проводятся в онлайн-режиме. Фото: Павел Ворожцов

Некоторые занятия для студентов УрФУ снова проходят в дистанционном формате. Об онлайн-сессии речи пока не идёт.

"В период с 11.10.2021 года по 31.12.2021 года учебные занятия по прикладной физической культуре для студентов всех институтов очной формы обучения проводить в дистанционном формате. В связи с ростом заболеваемости COVID-19 и ОРВИ среди профессорско-преподавательского состава кафедры физической культуры", - говорится в приказе, подписанном и. о. ректора Уральского федерального университета.

Все мероприятия в вузе по-прежнему проводятся в онлайн-режиме.

"19 октября Уральскому федеральному университету исполняется 101 год, он также пройдет в онлайн формате", - сообщил "Областной газете" пресс-секретарь УрФУ Максим Жужгин. - "Форма обучения остаётся гибридной, то есть лекционные занятия проходят онлайн, а практические в вузе. По поводу сессии, будет она очной или пройдёт онлайн, официальных решений пока не принято".

Добавим, что в УрФУ сейчас создаётся информационный сервис для сбора данных о вакцинации сотрудников от коронавируса, перенесённых болезнь и сотрудниказ с противопоказаниями к прививке. Об этом говорится в telegram-канале УрФУ "Такой сервис поможет в оперативной оценке эпидемиологической обстановки в вузе, позволит следить за формированием коллективного иммунитета у преподавателей и других сотрудников УрФУ".

Сегодня стало известно о 562 новых случаях коронавируса в Свердловской области, 153 случая зафиксировано в Екатеринбурге.