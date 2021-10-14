В Ачите появилось своё кулинарное шоу

Директор районного ДК Иван Некрасов под чутким руководством Светланы Щербаковой готовит кулич «краффин» Фото: скриншот программы «Приправа show»

Во время пандемии учебные заведения страны начали чаще выходить в виртуальное пространство, выбирая для этого самые разные форматы. Например, в Ачитском филиале Красноуфимского аграрного колледжа в этом году запустили кулинарную программу «Приправа show». Смотрят её не только студенты, но и взрослые жители Ачита и соседних населённых пунктов.

Идея запустить кулинарную программу пришла в декабре прошлого года. В филиале открыли две технологические лаборатории – учебную кухню ресторана и учебный кондитерский цех. На них было выделено около пяти миллионов рублей из областного бюджета в рамках приоритетного проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». Мастерские оснастили современным оборудованием – в них появились подовая печь для пиццы, тестораскаточная и тестомесильная машины, аппарат для темперирования шоколада, фризер для жареного мороженого, миксеры, блендеры, посуда для сервировки и многое другое. Всё, что нужно, чтобы готовить специалистов по профессии «Повар, кондитер» наравне с городскими учреждениями. Как выяснилось, это ещё и прекрасная съёмочная площадка.

Идейный вдохновитель передачи – социальный педагог филиала Анна Камирэн. Она же – оператор и монтажёр. На роль ведущей выбрали преподавателя филиала с 22-летним стажем работы, мастера производственного обучения Светлану Щербакову. Коллеги говорят: она может научить готовить любого. Найдёт подход и к ребёнку, и ко взрослому.

Первым гостем программы стала замглавы городского округа по социальной политике и общественным отношениям Ольга Хорошайлова. Вместе со Светланой они готовили куриные рулетики. Затем в гости пригласили директора районного Дома культуры Ивана Некрасова и научили его стряпать куличи «краффины». Наравне со взрослыми в съёмках участвуют и совсем юные кулинары – воспитанники детских садов и школ района.

Пока вышло семь выпусков длительностью от 15 до 30 минут каждый. Снимают их экспромтом. В процессе приготовления Светлана делится с героями кулинарными хитростями, рассказывает об истории блюд, в финале – обязательная дегустация. Поскольку своего телеканала в Ачите нет, готовые программы выкладывают на канале в Ютьюбе и в социальных сетях. Каждый выпуск собирает в интернете до 2,5 тысячи просмотров – это половина жителей посёлка!

– Уже пригласили на съёмки главу городского округа Дмитрия Верзакова – в ближайшее время хотим сделать выпуск с его участием, – рассказывает Анна Камирэн. - Есть мечта – увидеть на кухне шеф-повара Константина Ивлева. Очень нравится его кулинарная передача «На ножах» – вдохновляет нас в работе. А ещё хотели бы пригласить на передачу министра образования и молодёжной политики Юрия Биктуганова с супругой.

Кстати: На уроках студенты филиала могут выходить по видеосвязи на кухни ресторанов или кафе с тем, чтобы повара в режиме реального времени сопровождали ребят во время приготовления того или иного блюда. Светлана Щербакова недавно провела подобный мастер-класс для поваров школьных столовых.

Опубликовано в №192 от 15.10.2021