Из-за густого смога школу в Солнечном перевели на дистант

Центр города тоже накрыло смогом. Фото: Павел Ворожцов

Едкий и густой смог накрыл Екатеринбург. Из-за этого в Солнечном школу перевели на дистант, а в детском саду родителей попросили по возможности не приводить ребят.

Такие решения приняли администрация школы №215 и детского сада №437. Об этом корреспонденту "Областной газеты" рассказали в департаменте образования Екатеринбурга.

В департаменте отметили, что руководство школы оповестит родителей о решении, как в дальнейшем будет проходить обучение. Всё зависит от развития ситуации в микрорайоне.

"Администрация дошкольной организации уже также оповестила родителей по возможности не приводить детей в учреждение. Но если такой возможности нет, то дети будут находиться под присмотром воспитателей с соблюдением мер безопасности", - пояснили в департаменте образования.

Роспотребнадзор выявил в пробах воздуха, отобранных по адресу ул. Счастливая, 6, превышение концентрации вредных веществ. Чуть позже загрязнения нашли в Академическом, на Ботанике и в переулке Базовый. В пробах с ул. Михеева, 2 выявили превышение содержания мелкодисперсной пыли PM10 (размер частицы диаметром от 10 микрометра) в 1,13 раза, PM 2,5 (размер частицы диаметром от 2,5 микрометра) - в 1,7 раза. Они опасны для человека тем, что оседают в лёгких.

Пробы воздуха с ул. Родонитовой, 21 показали превышение содержание мелкодисперсной пыли PM10 в 1,06 раза, PM 2,5 - в 1,8 раза. Результаты исследования с переулка Базового,56 выявили высокую концентрацию мелкодисперсной пыли PM 2,5. Она превысила отметку нормы в 1,13 раза.

Напомним, из-за сильного дыма от горящих торфяников в екатеринбургском микрорайоне Солнечный дорожники начали перекрывать движение на региональных трассах и дорогах уральской столицы. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил кабмину постоянно контролировать обстановку и оказывать всю необходимую помощь МЧС и ГИБДД.