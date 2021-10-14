Валерий Дубицкий более полугода руководит Российским государственным профессионально-техническим университетом. Фото: Алексей Кунилов

В Российском государственном профессионально-педагогическом университете (РГППУ) прошли мероприятия, посвящённые Дню профтехобразования. В рамках этого события журналист «Облгазеты» встретился с исполняющим обязанности ректора РГППУ Валерием Дубицким и узнал, какова роль вуза в программе «Уральская инженерная школа», какие проблемы сегодня сохраняются в целевом обучении и как привлекать молодёжь к техническим специальностям.

– Валерий Васильевич, профтехобразование тесно связано с тематикой программы «Уральская инженерная школа». Как ваш вуз участвует в ней?

– Наш вуз называется профессионально-педагогическим. Часто спрашивают: вы готовите педагогов или инженеров? В 1979 году университет, тогда ещё институт, создавался как инженерно-педагогический с упором на первое. Сегодня мы не доминанта на этом поле, у нас есть достойные коллеги, и я говорю не только про УрФУ, которые имеют в своём составе мощную инженерную школу. Наша задача чуточку в другом: мы занимаем именно педагогическую позицию. Мы готовим специалистов, которые бы помимо инженерных компетенций приобретали психолого-педагогические навыки, умели работать с людьми, правильно создавать команды для решения профессиональных задач.

– Сколько ваших выпускников на протяжении последних лет приходят преподавать в профессиональные колледжи?

– Примерно от 5 до 15 процентов идут работать в колледж. Из года в год эта цифра разнится по ряду обстоятельств, не всегда зависящих от университета.

– Почему так мало?

– Вот вы спрашиваете о количестве, а я бы предложил обратить внимание на другое. Инженерная школа провозглашает три главных принципа: первое – взращивание ещё в дошкольной и школьной среде будущих абитуриентов, которые придут в технические университеты. Второе – качественная подготовка в самом университете. Здесь важно, насколько она тесно осуществляется с организацией, предприятием, которое должно быть заинтересовано в выпускнике. И третье – нужны условия, чтобы выпускники пришли в конкретные отрасли и там их ждали. Больше всего этому способствует целевое обучение. И тут мы вынуждены натыкаться на вечную проблему целевого обучения: почему не заключаются или недорабатываются соглашения между организациями, предприятиями и университетами?

Как и любой другой договор, соглашение о целевом обучении накладывает очень серьёзные ограничения на все стороны: на предприятие – обязанность принять выпускника на работу и обеспечить приемлемые условия. Есть ответственность и у выпускника: согласно статьи 56 закона «Об образовании в Российской Федерации», если он не приходит на место работы, то платит достаточно крупный штраф. Но мы не любим ответственности. И это один из важных моментов, которые я наблюдаю в последние годы. Работа по заключению договоров на целевое обучение очень инерционная. На 2022 год мы хотели бы выйти на показатель 15–20 процентов студентов, которые будут приняты по договорам целевого обучения. Сейчас эта цифра составляет около 10 процентов, и это неудовлетворительная ситуация.

– Как увеличить приём на целевое обучение?

– Для этого нужна воля сторон, совместная работа прежде всего университета и принимающей выпускника организации. Пример из жизни – несколько лет назад у нас возник спор с одним из самодостаточных работодателей, он постоянно выдвигал самые разные условия в отношении будущих выпускников. Когда я предложил: «Не хотите ли поучаствовать в конструировании программ?», тот ответил – «Не уверен, что мы этим должны заниматься». Спрашиваю: «Вы хотите иметь хороших выпускников?». «Да, хотим!» «Можете назвать, кто вам нужен?» И в конечном итоге разговор переходит в русло «расскажите, кто мне нужен, основываясь на тех-то и тех условностях». И это мы слышим от самых серьёзных людей. Вот поэтому и нет совместной работы.

– А как привлечь молодёжь в технические специальности?

– Нужно изменение самого статуса и роли работы, которую мы всегда называли профориентацией. У нас в университете она принципиально перестраивается. За моей спиной – схема технопарка «Универсальные педагогические компетенции». Государство пошло на беспрецедентный шаг в отношении педагогических университетов: были предоставлены финансовые средства для создания технопарков универсальных компетенций. Сегодня приведи в университет школьника, склонного к технике – нам даже не показать, что ждёт их в профессии. Технопарк позволяет это сделать, продемонстрировать на практике, в лабораториях те или иные компоненты будущей деятельности человека. Думаю, это будет производить сильное впечатление на молодых людей. Туда могут прийти все – от студентов до школьников. Одновременно в технопарке могут заниматься до 80 человек. В настоящее время заканчиваем ремонтные работы в лабораториях технопарка и оснащаем их оборудованием. Планируем открыть его в середине декабря.

РГППУ – преемник Свердловского инженерно-педагогического института, который стал первым в стране вузом для подготовки педагогических кадров системы профессионального образования. Фото: Алексей Кунилов

Создаваемый при вузе технопарк пока в планах и разработках, но через три месяца он должен открыть свои двери. Фото: Алексей Кунилов

Технопарк создаётся на первом этаже главного здания РГППУ. Фото: Алексей Кунилов