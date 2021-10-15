«Не хочу, чтобы жена всё тянула на себе»: в России впервые официально отмечается День отца

Никита Анищенко всегда охотно помогает детям с домашним заданием, но вместо них не выполняет его. Фото: Павел Ворожцов

Указ об официальном праздновании Дня отца в это воскресенье Президент России Владимир Путин подписал 4 октября 2021 года. Отец – важная составляющая любой семьи, и особенно приятно видеть, когда папа играет для детей не менее важную роль, чем мама, и разделяет с супругой все семейные обязанности и заботы. Именно таким журналисты «Облгазеты» увидели 27-летнего Никиту Анищенко из Екатеринбурга, который вместе с женой Екатериной воспитывает шестерых детей, четверо из которых – приёмные.

Родные все

Жизнь в доме Анищенко в пригороде Екатеринбурга просто кипит: вечером, когда все чада и родители собираются после работы и учёбы, дом полон детского смеха, гама и радостного лая собак – их в семье три, есть также хомячки и морская свинка. Вот и во время нашего визита, казалось бы, каждый из детей занят делом, но нет-нет да отвлечётся, подойдёт к папе и попытается чем-то привлечь наше внимание.

– Нет, не сейчас, займись уроками, – мягко останавливает папа Никита 9-летнего Вову, который уже готов был встать в стойку и показать нам какое-то сложное гимнастическое упражнение. Как только сын уходит, отец с гордостью произносит, что тот прошёл на бюджет в Школу олимпийского резерва.

О своих детях Никита готов рассказывать часами, не разделяя их на родных и приёмных, – родные все. Желание усыновить четверых детей возникло у пары после рождения младшей дочери Ани почти внезапно – в душу запала рядовая американская семейная комедия. Правда, родители Екатерины в зрелом возрасте тоже взяли себе приёмных сыновей и дочерей – вероятно, они и стали примером для пары.

– Первое время мы привозили родных братьев и сестёр Любу, Олесю, Лёшу и Андрюшу из детдома к нам домой на выходные, – рассказывает Никита. – Через некоторое время Вова с Аней начали спрашивать нас, когда уже их будущие братья и сестрёнки останутся дома насовсем. Тем не менее, как только мы стали одной семьёй год назад, мы с Катей заметили, что Вове с Аней стало не хватать внимания, и начали исправлять это. У Любы, Олеси, Лёши и Андрюши тоже были проблемы, особенно у Любы, которая привыкла быть за «мамочку». Мы постепенно выводили её из этой роли, и она научилась быть просто сестрой, не брать на себя наши обязанности.

Смена ролей

– Большую часть детства я жил с мамой: отец оставил нас, когда я ещё не ходил в школу. Отчим появился потом – я уважал его, но отца в нём не чувствовал, – рассказывает Никита Анищенко. – Моя мама – сильная женщина, отчасти благодаря ей я смог стать тем, кто я есть. Но когда я смотрел на неё в детстве, думал: не хочу, чтобы моя жена тянула всё на себе. Это неправильно! Мужчина должен ограждать свою женщину, делать всё, чтобы она была спокойна. Неужели правда можно лежать на диване, когда твоя жена приходит с работы уставшей?! Конечно, обязанности по дому надо распределять на равных, но мужчина всё равно ведёт. В семье без мужчины или без женщины появляется много пробелов.

И у Никиты появилась возможность в полной мере показать, каким отцом он может быть. После выхода из декретного отпуска Екатерине, филологу и учителю немецкого языка по образованию, подвернулось хорошее место работы – вот и решили, что она временно станет главным добытчиком в семье, а Никита уволится и займётся детьми.

– Начальница не хотела принимать на работу мою жену после декрета, – вспоминает Никита. – Не верила, что Катя сможет спокойно работать, не отвлекаясь. Все почему-то считают, что мужчина не справится один с детьми и бытом, но ничего подобного. В нашем случае как раз Кате приходится сложнее с детьми, если мне надо куда-то уехать: они сразу начинают проверять границы дозволенного.

Тут сзади к Никите подходит один из сыновей и что-то показывает в тетрадке. Папа сосредотачивается на геометрической фигуре, и начинает что-то пояснять сыну.

– Делать уроки с детьми – наша вечерняя традиция, – поясняет Екатерина. – Муж объясняет математику, геометрию, физику, химию, а я русский, литературу и английский. Но и сами дети тоже помогают друг другу, кто в чём разбирается.

Сейчас глава семейства устроился инженером по разработке IT-центра в аэропорт Кольцово, поэтому семейные обязанности вновь стали делить поровну. Но папа всё равно остаётся большим авторитетом для детей.

– Как-то слышу шум, гам. Прибегаю – Вова с Андреем ссорятся. Оказалось… вешалку не поделили. Вешалку, на которую хотели повесить школьную форму! (смеётся). – Я вышел из комнаты, посмеялся, вернулся и объяснил им, как надо решать такие вопросы, то есть с помощью слов, а не силы. А бывают и такие хитрости: как-то один из сыновей подходит ко мне и показывает учебник – там нет страницы с домашним заданием. Я тут же открыл ноутбук и нашёл этот учебник в онлайн-версии. Потом увидел взгляд ребёнка: он-то думал, нет страницы – нет домашней работы. Учу детей мыслить, что при возникновении проблемы надо решать её, а не отступать сразу. И радует, что они меня понимают.

Анищенко стараются как можно чаще собираться все вместе, так как уверены, что это укрепляет семью. Фото: Павел Ворожцов

Справка «ОГ» День отца появился в США в 1910 году по инициативе уроженки штата Вашингтон Соноры Додд . Стоя на церковной службе в честь Дня матери, она задумалась о роли отца: её папа один воспитывал шестерых детей после смерти жены. Женщина обратилась в местную мэрию с инициативой создать праздник пап и получила положительный ответ. С тех пор праздник, посвящённый отцам, как и в Америке, отмечается в разных странах мира в третье воскресенье июня. Но во многих государствах есть свой День отца: например, в Италии это 19 марта, а в Египте – 21 июня.

. Стоя на церковной службе в честь Дня матери, она задумалась о роли отца: её папа один воспитывал шестерых детей после смерти жены. Женщина обратилась в местную мэрию с инициативой создать праздник пап и получила положительный ответ. С тех пор праздник, посвящённый отцам, как и в Америке, отмечается в разных странах мира в третье воскресенье июня. Но во многих государствах есть свой День отца: например, в Италии это 19 марта, а в Египте – 21 июня. В России День отца также неофициально отмечался в третье воскресенье июня, но теперь, согласно указу президента, он будет ежегодно праздноваться в третье воскресенье октября. Цель праздника – укрепление института семьи и повышение значимости отцовства в воспитании детей. При этом в некоторых регионах нашей страны, например, в Волгоградской, Липецкой, Курской и Ульяновской областях, есть региональные Дни отца.