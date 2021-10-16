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Общество / Образование
16 октября 2021, 18:01

В Свердловской области на дистант из-за инфекций отправили 500 классов

пустой класс

С каждой неделей опустевших классов становится всё больше. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области из-за вирусных инфекций на дистанционное обучение отправили уже 500 классов. Также домой отправили около 270-280 групп в детских садах.

Полностью закрытых школ в регионе нет, но зато есть один детский сад. Об этом рассказал министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов в эфире "ОТВ".

Он также рассказал, почему детей не спешат отправлять на каникулы досрочно. 

"Начинать каникулы раньше или продлевать каникулы, мы считаем нецелесообразным, потому что находясь в организованных коллективах и при соблюдении всех санитарных условий, мы занимаем детей, у них меньше времени на общение за пределами образовательной организации", - рассказал Юрий Биктуганов.

Он пояснил, что если отправить детей на каникулы раньше или продлить их, то это приведёт к тому, что ребята будут находить другие места для общения и могут подхватить там вирус, который принесут в семью. А такой сценарий очень не желателен, по словам министра.

Напомним, в начале недели в Екатеринбурге на дистанционное обучение было переведено уже 207 классов. Из них 202 - из-за коронавируса, 5 - из-за ОРВИ. В детских садах на дистант отправили 135 групп: из них в 69 причиной стал COVID-19, в 66 - ОРВИ.

Областная газета Свердловской области

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