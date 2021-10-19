УрФУ исполнился 101 год

История УрФУ началась 19 октября 1920 года, когда Владимир Ленин выпустил декрет «Об учреждении Уральского государственного университета». Фото: Галина Соловьёва

Уральскому федеральному университету 19 октября исполнился 101 год. В связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу празднование пройдёт в режиме онлайн.

Как сообщают в пресс-службе УрФУ, присоединиться к празднику можно на платформе VK в 19:00. Также среди студентов проводится инста-челлендж, в рамках которого опубликовано уже более сотни фотографий и видеороликов. Каждый студент сможет сыграть в "Поле чудес" и принять участие в розыгрыше полезных подарков.

Университет считается одним из старейших вузов в Свердловской области. Его история началась 19 октября 1920 года, когда Владимир Ленин выпустил декрет «Об учреждении Уральского государственного университета». Сейчас в нём учатся более 35 тысяч человек, из которых около 3 тысяч – зарубежные студенты из 84 стран мира.

Напомним, ровно год назад вуз отпраздновал свой вековой юбилей. К столетию Уральского федерального университета вышли почтовые конверты с юбилейным логотипом УрФУ и надписью: «Год за годом, век за веком».