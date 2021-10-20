В Нижнем Тагиле объединят школы №72 и 56

Новому общеобразовательному учреждению присвоят номер 56. Фото: Google Maps.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев подписал постановление о реорганизации школы №56 путём присоединения к ней школы №72. Новому общеобразовательному учреждению присвоят номер 56.

Документ опубликован на сайте администрации Нижнего Тагила.

"Установить, что имущество, находящееся в оперативном управлении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 72, в полном объёме закрепляется за Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 56", - говорится в постановлении.

Управление образования администрации города должно будет провести соответствующие организационные мероприятия, в частности, утвердить устав нового образовательного учреждения и муниципальное задание школы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Следить за выполнением положений документа поручено заместителю мэра Нижнего Тагила по социальной политике Валерию Сурову. Срок контроля - 15 марта 2022 года.