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Общество / Образование
21 октября 2021, 18:47

Глава Екатеринбурга распорядился ускорить строительство соцобъектов в Академическом

  Ксения Лязер
детский сад

Глава города распорядился ускорить строительство детского сада № 1. Фото: Алины Шешеня, с сайта мэрии Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов совершил объезд Академического, который официально стал восьмым районом города. Учитывая острую нехватку соцобъектов там, градоначальник распорядился ускориться со строительством и сдать один из детсадов к декабрю этого года.

Речь идёт о дошкольном образовательном учреждении №1 в квартале №10. Детский сад рассчитан на 250 воспитанников. По муниципальному контракту, он должен быть сдан в середине следующего года. Однако подрядчик готов ускориться. Сейчас там ведутся работы по внутренней отделке, благоустройству прилегающей территории и монтажу технологического оборудования. Параллельно завершается монтаж инженерных сетей.

"Строительство детского сада ведётся опережающими темпами. Темпы работ очень хорошие. Строители вышли на площадку в марте, а сегодня мы видим почти завершённый объект", - приводит пресс-служба мэрии города слова Алексея Орлова.

Недалеко от детского сада № 1 ведётся строительство общеобразовательной школы на 1100 учащихся. Готовность здания оценивается на 87%. Для безопасности учеников и педагогов школу оборудуют системой контроля и управлением доступа. Ожидается, что образовательное учреждение откроется в сентябре 2022 года.

"Здесь уже сформировано прекрасное спортивное ядро, включающее большой стадион, воркаут-зону и другие элементы. Немаловажно, что использовать эти объекты смогут не только ученики школы, но и жители района. Вся инфраструктура должна быть задействована с утра и до вечера", – заявил Алексей Орлов.

Напомним, что в новом учебном году для юных жителей Академического уже открыли новое дошкольное учреждение, рассчитанное на 300 дошколят.

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Областная газета Свердловской области

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