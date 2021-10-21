Не исключено, что бумажные школьные аттестаты действительно могут остаться в прошлом. Фото: Галина Соловьёва

В этом учебном году по инициативе Правительства России начался эксперимент по внедрению электронных аттестатов для школьников. В проекте участвуют школы, прикреплённые к пяти российским университетам, среди которых есть и специализированный учебно-научный центр (СУНЦ), действующий на базе Уральского федерального университета. Хотя проект – пилотный, не исключено, что цифровизация шагнёт ещё дальше, и электронные аттестаты станут частью нашей реальности. «Облгазета» выяснила, в чём плюсы и минусы документа об окончании школы в такой форме.

Напомнить о достижениях

Помимо СУНЦа при УрФУ, в эксперименте участвуют школы при Московском государственном техническом университете имени Н.Э. Баумана, Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, Московском педагогическом государственном университете, Российском университете транспорта.

«Цифровой формат упростит использование документа об образовании в различных жизненных ситуациях. Важно, что его невозможно будет потерять или испортить. Такой диплом или аттестат не нужно будет предоставлять при трудоустройстве: работодатель сможет получить доступ к ресурсу и сам узнать всё, что нужно, об уровне подготовки и знаниях своего будущего работника», – сообщается на официальном телеграм-канале Правительства России.

– СУНЦ – не типовая школа, а лицей при университете. Наши ученики, как и учащиеся других СУНЦов по всей стране, обучаются по нетиповой программе, – прокомментировали «Облгазете» в пресс-службе УрФУ. – Помимо школьных предметов, они участвуют в научных исследованиях под руководством вузовских профессоров, а также реализовывают проекты. Но обычно всё это не вписывают в бумажный аттестат, потому что большинство предметов не входит в образовательную программу школьников. Электронный аттестат в будущем может позволить отразить те достижения, которые идут помимо учебной программы. В этот аттестат также могут войти сведения об олимпиадах, в которых принимал участие школьник. Аттестаты будут доступны выпускникам СУНЦа на портале «Госуслуги».

Учителя одобряют?

Удивительно, но, как выяснилось, идею об электронных аттестатах поддерживают даже в небольших муниципальных школах, до которых такой эксперимент пока не дошёл.

– Как учитель сельской школы, могу сказать: многие не собираются поступать даже в техникум. Для некоторых людей в сельской местности школьный аттестат – их единственный документ об образовании. В этом случае работодателю нужно понимать, что умеет человек, претендующий на работу, – пояснила учитель истории и обществознания школы №2 в Реже, член совета профсоюза «Учитель» Марина Шарова. – К возможному внедрению электронного аттестата в средней школе отношусь положительно: это может сократить объём работы учителя. Тем более школа уже автоматизирует некоторые процессы.

Речь идёт о цифровом следе, который оставляет человек в современном мире. И всё же возникает вопрос: для чего каждому работодателю знать, какие оценки его сотрудник получал в школе? Чтобы в любой момент ткнуть подчинённого в «тройку» по русскому языку, полученную в пятом классе средней школы?

Возможно, онлайн-аттестат действительно облегчит жизнь учеников, учителей, а может и абитуриентов: многие вузы с начала пандемии коронавируса стали проводить приёмную кампанию дистанционно. Но пока, как всё новое, электронный аттестат, как и электронные трудовая книжка и паспорт, вызывает больше сомнений и вопросов. Во всех ли школах он будет вводиться? После 9 классов или только после окончания 11 классов? Везде ли корректно он будет создаваться и открываться? Не окажется ли, что электронный аттестат просто удалится, и человек останется без документа об образовании? Рукописи-то, как известно, не горят, а вот Интернет – вещь сомнительная. Дело в конце концов даже в восприятии: для школьников ощутить корочки такого серьёзного для них документа – настоящая радость. А кому-то ещё и выставить в соцсети снимки гордого себя с долгожданным аттестатом. Всё это просто исчезнет, как и бумажная версия аттестата?

– Если аттестаты перейдут в электронный вариант, процедура их выдачи не изменится, по крайней мере, в моей школе, – сообщила «Облгазете» директор школы №55 в Екатеринбурге Любовь Шаерман. – Это торжественное мероприятие, и таким оно останется. Возможно, в такой ситуации аттестат можно будет распечатать в том или ином виде и выдать ребятам при всём коллективе. Даже во время карантина мы провели торжественные выпускные и сохранили праздничную атмосферу.

В ТЕМУ Минувшим летом стало известно о том, что УрФУ вошёл в список из пяти российских вузов, которые откажутся от бумажных дипломов. Корочки могут заменить на цифровую запись в Едином реестре цифровых документов об образовании. Также в УрФУ рассказали «Облгазете», что с 2012 года вуз участвует в программе «Цифровой университет». У части студентов уже нет бумажных зачётных книжек – всё переведено в цифровую балльно-рейтинговую систему.