Глава Екатеринбурга утвердил нормативы бесплатного школьного питания. Фото: Галина Соловьёва

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях во втором полугодии 2021–2022 учебного года.

Документ утверждает следующие нормативы на обеспечение школьников льготных категорий: для первой смены бесплатное одноразовое питание берётся из расчёта 87 рублей 29 копеек в день на одного ученика 5–11-х классов. Для школьников 5–11-х классов, обучающихся во вторую смену, предусмотрено одноразовое питание на сумму не более 130 рублей 94 копейки в день на одного человека.

Также постановление предусматривает, что ученики 1–4-х классов, которые обучаются в первую смену и не относятся к льготникам, будут питаться ежедневно на 75 рублей 58 копеек. Для учащихся второй смены 1–4-х классов предусмотрено одноразовое питание на сумму не более 113 рублей 36 копеек в день на одного человека.

Кроме того, предполагается обеспечить бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) из расчёта 188 рублей 94 копейки в день учащихся 1–4-х классов с ограниченными возможностями здоровья. А для учеников 5–11-х классов, относящихся к указанной категории, предусмотрено двухразовое питание на сумму не более 218 рублей 23 копейки в день.

Родителям учеников, осваивающих образовательную программу на дому, будет выплачиваться денежная компенсация в размере 127 рублей 60 копеек в день.

"Организовать питание учеников в соответствии с требованиями, установленными федеральными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами", - предписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений. Это следует из документа, опубликованного на сайте горадминистрации.

О нормативах в первом полугодии читайте здесь.