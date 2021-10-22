УрФУ отменил занятия у студентов с 30 по 7 ноября

Студентам предложена самостоятельная работа. Фото: Галина Соловьёва

С 30 октября по 7 ноября - в дни, объявленные в стране нерабочими из-за коронавируса, - УрФУ отменил занятия для студентов. Тем временем Минобрнауки России рекомендовало вузам перевести учащихся на дистант на этот период или дать им самостоятельные задания.

"Занятия с 30 октября по 7 ноября будут отменены, календарный учебный график изменён, студентам предложена самостоятельная работа", - сообщили в пресс-службе УрФУ, отметив, что подготовлен соответствующий проект приказа о нерабочих днях.

В Минобрнауки России заявили, что возможность обучения в дистанционной форме в связи со сложной эпидемиологической обстановкой позволит обеспечить качество образования. Несмотря на это, самостоятельная работа студентов дома должна контролироваться педагогами.

"Мы видим, что эпидемиологическая ситуация во многих регионах обостряется, поэтому считаем важным ещё раз напомнить, что лучшее средство для защиты себя и близких от коронавирусной инфекции – это вакцинация", – сказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.