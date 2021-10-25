Лучший педагог-психолог России —о том, как правильно воспитывать ребёнка

Светлана Котова подчёркивает, что детские и подростковые проблемы чаще всего идут из семьи, поэтому родителям очень важно иметь хорошие взаимоотношения с ребёнком. Фото: Дарья Попович

Стали известны итоги Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2021». Участие в нём приняли педагоги-психологи со всех регионов нашей страны, но абсолютным победителем признали Светлану КОТОВУ, которая работает в Екатеринбургском центре психолого-педагогической поддержки несовершеннолетних «Диалог». «Облгазета» пообщалась со Светланой Алексеевной и узнала, почему нужно настраивать ребёнка на учёбу для самого себя и как учителю регулировать комфортный психологический климат в классе.

Об успеваемости и самопознании

Не нужно делать культа из оценок. Конечно, для учеников начальных классов одни подходы в воспитании и обучении, для старшеклассников – другие. Но родители ни в каком возрасте не должны приучать ребёнка к тому, что он учится ради оценок или аттестата. Это внешнее давление, а его в школе и так достаточно: ориентир на ЕГЭ, контрольные – а это неправильно.

Обучайте детей удовольствию самопознания. «Я сам это узнал», «Я сам до этого додумался», «Я сам распутал этот клубок» – такие мысли должны возникать у ребёнка в голове. Нужно поощрять самостоятельные познания ребёнка и способствовать этому. Но, к сожалению, у нас почти нет такой культуры знания – её несут только отдельные талантливые учителя и некоторые по-настоящему мудрые родители.

Учёба для себя и ради себя. Таким должен быть основной посыл каждого родителя своему ребёнку. Ребёнок должен понимать, что всё, что он выучил, останется с ним. Это его внутренний ресурс, которым он будет пользоваться всю жизнь. Можно забыть какие-то формулы, и они наверняка не пригодятся в дальнейшем. Но задача школьного обучения – научить работать с информацией, отделять важное, расставлять приоритеты, планировать время. Именно это будет главным капиталом ребёнка в будущем.

Ошибочные ценности и травля

Достаток – основное мерило успеха в жизни. Эта идея сейчас витает в обществе, и подростки сильно на неё подсаживаются. Есть много примеров, как люди поднимаются на вершину популярности и финансового благополучия, не представляя собой ничего особенного в плане знаний и умений. При таких внешних обстоятельствах родителям и учителям трудно донести идею о том, что учиться – важно и нужно. Неясность ориентиров и размытость ценностей сбивают. И здесь очень важна личность учителя, его талант – донести до детей, что в жизни есть много прекрасного, чудесного и удивительного вне зависимости от того, сколько ты получаешь, если ходишь на любимую работу. Что в жизни есть такие ценности, как дружба, любовь, взаимопомощь, доброта, сострадание, и что богатство не равнозначно счастью.

К нам в центр приходят первоклашки, среди которых бывают дети мигрантов, знающие русский язык на три процента. Но в них столько желания помочь своей семье, учиться. В них столько любопытства! Если бы этим детям дали бы возможность нормально выучиться, то они были бы счастливы и на своём каком-то месте, это будет нормальный член общества. А благополучного ребёнка мы почему-то не можем замотивировать.

Жертвой буллинга может стать любой. Это – не проблема личности ребёнка, а проблема детского коллектива, где есть некое напряжение, которое дети скидывают таким образом на жертву. Буллинг процветает в тех коллективах, где у детей нет возможности выразиться: чем жёстче система, тем жёстче буллинг. Когда учителя декларируют уважение, а сами унижают учеников или эти ученики видят, как администрация давит на учителей, то дети понимают, что унижение слабых – нормальное явление в обществе. Поэтому родителям надо быть внимательными к своему ребёнку и ни в коем случае не обвинять его, если он стал жертвой травли.

О рамках и вседозволенности

Меньше тревоги. Как практикующий специалист я вижу, что в современных родителях достаточно тревоги за успеваемость детей. Но иногда они немного не о том тревожатся. Безусловно, на родителей оказывает давление среда, в которой мы живём. Мы меряем успехи ребёнка его оценками, но проблема бывает намного глубже. Подросток может вести двойную жизнь: одну – для родителей, чтобы они отстали, другую – для себя, со своими конфликтами и психологическими травмами.

Если мама застревает в роли диктатора или подружки – это ненормально инеполезно для роста и развития ребенка. Должен быть баланс. Задача родителей в дошкольном возрасте – научить ребёнка соблюдать правила. Фигура родителя должна быть заботливой, оберегающей, но доминантной. Если на этом этапе всё сложилось, то к подростковому возрасту можно спокойно переходить на уровень более взрослого общения, учитывать изменившиеся интересы и потребности ребёнка. Но это не значит, что любой каприз подростка должен выполняться – просто всё нужно обсуждать, а ограничения – аргументировать. Нельзя оставаться диктатором: когда родители общаются только с позиции контролёров, пропасть между ними и подростком растёт. Не надо быть и каким-то рубахой парнем для своего ребёнка – нужно уважать его мнение, но оставаться при этом взрослым, принимающим решения. Если вы сумеете вести диалог с подростком и, несмотря на разницу во взглядах, приходить к договоренностям, ваш ребёнок тоже научится это делать и по отношению к вам, и по отношению к другим людям.

Досье «ОГ» Светлана Котова родилась в 1971 году на Украине. Получила высшее педагогическое образование в Кировоградском государственном педагогическом университете. После замужества в 1993 году переехала в Екатеринбург, работала в школе учителем математики, затем в сфере маркетинга и PR. В 2011 году получила психологическое образование в Гуманитарном университете по специальности «Психологическое консультирование». Работала в развивающих детских центрах, тренинговых компаниях, вела частную практику. С 2016 года — педагог-психолог Екатеринбургского центра психолого-педагогической поддержки несовершеннолетних «Диалог», специалист по работе с подростками.

«Всё, что надо объяснить ребёнку: ты учишься для себя, а не для кого-то другого!». Фото: Дарья Попович

Светлана Котова считает, что главная задача учителя – пробудить в ребёнке азартное желание учиться. Фото: Павел Ворожцов