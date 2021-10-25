Студентов УрФУ частично перевели на дистант до конца 2021 года

С 25 октября лекции, которые посещают более 25 человек, будут переведены в онлайн. Фото: Галина Соловьёва.

Ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров подписал приказ об изменениях в образовательном процессе в связи с ростом заболеваемости COVID-19 и ОРВИ. С 25 октября лекции, которые посещают более 25 человек, будут переведены в онлайн.

Приказ опубликован в telegram-канале УрФУ.

"С 25.10.2021 года по 31.12.2021 года лекционные курсы с количеством студентов 25 и более человек планировать и проводить с 1 по 7 пару включительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что в период с 30 октября по 7 ноября в УрФУ отменяются все занятия для студентов.

Напомним, что понедельника, 25 октября, начинает действовать указ №598-УГ, подписанный губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Согласно документу, с сегодняшнего дня при посещении региональных госучреждений, музеев, библиотек необходимо предъявлять QR-код о вакцинации от коронавируса, либо о перенесённой болезни.