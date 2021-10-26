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Общество / Образование
26 октября 2021, 12:24

Алексей Орлов подписал документ о строительстве новых школ в двух районах Екатеринбурга

  Ксения Лязер
Школьники

В Ленинском и Верх-Исетском районах планируется открытие школ к 2025 году. Фото: Алексей Кунилов.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, в котором говорится об увеличении количества мест в общеобразовательных учреждениях. Строительство новых школ планируется в Ленинском и Верх-Исетском районах.

Возведение новых зданий школ будет реализовано в рамках федерального, областного и муниципального бюджетов. Общая сумма составляет 19 миллиардов 125 миллионов 384 тысячи рублей.

"В частности, планируется строительство и открытие нового корпуса гимназии №120 (улица Степана Разина, 71), а также образовательного центра в Верх-Исетском районе (в границах улиц Евгения Савкова – Ландау – Верхнеуфалейской – реки Патрушихи)", - сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Отмечается, что строительство образовательных учреждений в столице Урала предусмотрено в рамках программы "Создание новых мест в общеобразовательных организациях муниципального образования "город Екатеринбург" на 2016-2025 годы. Кроме того, строительство школ и детских садов находится на особом контроле мэрии.

Напомним, в Академическом ведётся строительство общеобразовательной школы на 1 100 учащихся и ожидается, что школа откроется в сентябре 2022 года. Также в селе Косулино строят новую школу на 500 мест, которую планируют ввести в эксплуатацию не позднее июня 2023 года.

Областная газета Свердловской области

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