Сергей Кравцов заявил о планах провести в Екатеринбурге форум, посвящённый образованию

Мероприятие состоится в феврале 2022 года. Фото: пресс-служба Минпросвещения РФ.

Министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе Партнёрского совета министерства и работодателей заявил, что форум, посвящённый влиянию системы образования на развитие экономики, пройдёт в Екатеринбурге. Мероприятие состоится в феврале 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

"Я уверен, что такой формат позволит обсудить вопросы, которые важны как для системы образования, так и для промышленности и бизнеса. Мы видим, что в нашей стране есть эффективные образовательные решения и их надо тиражировать, создавать рекомендации, которые смогут использовать специалисты во всех регионах", – заявил Сергей Кравцов.

Также на Партнёрском совете было отмечено, что в последние годы приём в колледжи значительно увеличился и достиг показателя в 1 млн 200 тыс. студентов в год. Такого показателя удалось добиться благодаря изменениям, связанным с обновлением педагогического состава колледжей, материально-технической базы и работе по повышению престижа среднего профессионального образования.

Напомним, что вчера, 25 октября, в Екатеринбурге стартовал VIII Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2021. В соревнованиях профессионального мастерства с 25 по 29 октября примут участие около 500 сотрудников предприятий в возрасте от 16 до 49 лет.