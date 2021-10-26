«Родительское собрание» — что отстаивают инициативные екатеринбуржцы?

Круглый стол «Дети и соцсети», прошедший в редакции «Облгазеты» в мае, стал пробной встречей дискуссионного клуба «Родительское собрание». Фото: Галина Соловьёва

Опция «родительское собрание» выходит на государственный уровень. Пока как дискуссионная трибуна общественного объединения «Форум «Семья – ХХI век». Главное же предназначение созданной в Екатеринбурге новой площадки – консолидировать родительские движения ради создания безопасных условий для жизни, обучения и развития детей.

Сначала было слово Всемирного русского народного собора. Потом родилась уральская инициатива. Организаторами Форума выступили многодетные отцы, активные представители гражданского общества и информационного сообщества.

«Миссия Форума – взаимодействие институтов гражданского общества по воспитанию поколения в духе безусловных ценностей – крепкая, традиционная семья и многодетность. Цель Форума – поддержка общественных организаций в реализации проектов, направленных на формирование активной гражданской позиции, укрепление традиционных семейных и патриотических ценностей среди молодёжи; гармонизацию отношений в семье, поддержку молодых и многодетных семей», — говорится в группе во ВКонтакте «Форум «Семья – ХХI век».

Впрочем, что было сначала – гражданская инициатива и создание Уральского объединения «Форума «Семья – XXI век» или дискуссионная площадка, которая зарождалась не без участия «Облгазеты» (см. «ОГ» №86 от 18.05.2021), где обсудили влияние Интернета на детей, – не столь важно. Главное, что на этом неравнодушные взрослые не остановились. Обсуждение предложили продолжить. Но уже с участием всех желающих, с приглашением общественных деятелей и экспертов.

Именно так началась на Урале новая жизнь понятия «Родительское собрание».

– После трагедии в Казани мы поняли, что пришло время защищать семью, своих детей, – говорит один из представителей оргкомитета Форума и организаторов дискуссионного клуба «Родительское собрание», общественный деятель Евгений Малёнкин.

Первая встреча нового общественного дискуссионного клуба прошла 10 июня. Тема обсуждения – «Дети и сети» – собрала немало неравнодушных родителей, известных общественных деятелей, представителей силового блока, учёных, журналистов. Первое собрание показало, что «детские» проблемы, которые совсем не детские, волнуют многих, что традиционные семейные ценности достойны большего внимания и в медийном пространстве и в виртуальном, что взрослым нужна реальная площадка для обсуждения, дискуссий, обмена мнениями, что им хочется быть услышанными не только такими же неравнодушными родителями или экспертами, но и государством.

После первой встречи в дискуссионном клубе инициаторы были уверены в готовности своих единомышленников проводить обсуждения актуальных тем ежемесячно. Однако следующее «Родительское собрание» состоялось только 12 октября, накануне нового праздника – Дня отца, где шла речь о роли отца в семье, о проблеме неполных семей, о мужской смертности.

Итогом каждого обсуждения становится резолюция. Июньская была подготовлена и направлена в администрацию президента и профильные министерства. Так же будет и после октябрьского «Родительского собрания».

Неоспоримой ценностью инициативы активных уральских родителей, вставших на защиту детей и традиционных семейных ценностей, можно считать факт участия в составе оргкомитета организации «Форум «Семья – ХХI век» представителей науки.

– Любой серьёзный вопрос требует всестороннего исследования, – считает кандидат педагогических наук, доцент Уральского государственного педагогического университета Елена Бородина. – То есть важно не только понимать суть вопроса, поднимаемой проблемы, её исторический аспект, но и уметь анализировать. А какие-то базовые понятия надо знать! В таком случае на помощь общественным активистам приходит научное сообщество.

Вместе с православными инициаторами нового общественного объединения на защиту семейных ценностей встали и представители Духовного Управления мусульман Среднего Урала, чей посланник принял участие на дискуссионной площадке октябрьского «Родительского собрания».