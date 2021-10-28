Как будут учиться уральские студенты в нерабочую неделю?

Во время нерабочей недели многие студенты будут учиться самостоятельно. Фото: Галина Соловьёва

Согласно указу Президента России Владимира Путина неделя с 30 октября по 7 ноября объявлена нерабочей. «Облгазета» узнала, что ожидает студентов уральских вузов в эти дни.

Одним из первых в Свердловской области на указ президента отреагировал Уральский федеральный университет. «Занятия с 30 октября по 7 ноября будут отменены, календарный учебный график изменён, студентам предложена самостоятельная работа», – сообщили в пресс-службе УрФУ.

– Согласно приказу Министерства науки и высшего образования, вузам рекомендованы три формы организации учебного процесса: самостоятельная работа студентов, проведение занятий в дистанционной форме или перенос каникул, предусмотренных календарным учебным графиком. Мы решили перевести занятия в режим самостоятельной работы, всем обучающимся выдадут задания, – рассказала «Облгазете» первый проректор Уральского государственного архитектурно-художественного университета Софья Хабибулина. – При этом наши преподаватели вправе проводить текущий контроль в нерабочие дни, если это запланировано в рамках их образовательного процесса.

На самостоятельную работу, как сообщили «Облгазете», перейдут и студенты Уральского государственного аграрного университета. В пресс-службе Уральского государственного экономического университета сказали, что следующую неделю их студенты будут учиться дистанционно. А вот в Российском государственном профессионально-педагогическом университете (РГППУ) мнения преподавателей разделились: кто-то переводит студентов на самостоятельную работу на следующую неделю, а кто-то – на онлайн-обучение.

– Каждая кафедра решает этот вопрос самостоятельно: учебные планы необходимо выполнять. Поэтому не исключено, что некоторые преподаватели пожертвуют своим отдыхом, чтобы не выбиться из графика, – прокомментировал «Облгазете» исполняющий обязанности первого проректора РГППУ доктор технических наук, доцент Андрей Феоктистов.

Как будут обучаться студенты после нерабочей недели в связи с напряжённой эпидситуацией из-за коронавируса, пока неизвестно. В тех вузах, с которыми связалась «Облгазета», в большинстве случаев ответили, что ожидают указаний со стороны главного санитарного врача Свердловской области и органов региональной власти. Но перевод на дистант – одна из самых ожидаемых мер. Например, ректор УрФУ Виктор Кокшаров уже подписал указ о проведении в дистанционной форме всех лекций для групп студентов, где обучается больше 25 человек, до 31 декабря 2021 года.

В ТЕМУ На время нерабочих дней свердловским студентам колледжей и техникумов отменили занятия. Об этом сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. – Школьные каникулы выпадают на нерабочие дни, и продлевать их не планируется. Система перевода на дистанционное обучение отдельных классов, когда коронавирусом заболевают ученики или преподаватели, показала свою эффективность, – сказал Павел Креков. К слову, в вузах группы студентов, где выявляют коронавирус, также переводят на дистант. После двухнедельного карантина студенты возвращаются к прежнему формату учёбы.

Опубликовано в №202 от 28.10.2021