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Общество / Образование
29 октября 2021, 17:03

Борис Лозовский больше не будет руководителем образовательной программы "Журналистика" в УрФУ

Борис Лозовский

Борис Лозовский был бессменным руководителем образовательной программы "Журналистика". Фото: Алексей Кунилов

В УрФУ сменился руководитель образовательной программы "Журналистика". Вместо Бориса Лозовского содержанием направления будет заниматься Любовь Третьякова.

Об этом сообщил в Instagram директор департамента "Факультет журналистики" Владимир Волкоморов.

"В ноябре руководителем образовательной программы "Журналистика" станет Любовь Анатольевна Третьякова. <...> Наш преподаватель с огромным педагогическим и практическим опытом. <...> Любовь Анатольевна сменит на новом посту бессменного РОПа "Журналистики" Бориса Николаевича Лозовского", - написал Владимир Волкоморов.

Он пояснил, что руководитель образовательной программы определяет содержание направления подготовки (набор дисциплин, преподавателей и т.д.). В бакалавриате факультета журналистики УрФУ сейчас действует четыре образовательных программы:

  • "Журналистика",
  • "Медиакоммуникации и мультимедийные технологии",
  • "Телевидение и новые медиа",
  • "Печатные и сетевые издания".

Корреспонденту "Областной газеты" Владимир Волкоморов рассказал, что Борис Николаевич продолжит работать как профессор кафедры периодической печати и сетевых изданий. Смену руководителя он назвал естественным процессом. Владимир Александрович сказал, что у Любови Анатольевны есть желание, энергия и интерес развивать направление.

Напомним, в феврале 2020 года Борис Лозовский покинул пост директора департамента "Факультет журналистики" после 30 лет работы. Его место занял доцент кафедры периодической печати и сетевых изданий факультета журналистики УрФУ Владимир Волкоморов.

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Областная газета Свердловской области

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