Борис Лозовский больше не будет руководителем образовательной программы "Журналистика" в УрФУ

В УрФУ сменился руководитель образовательной программы "Журналистика". Вместо Бориса Лозовского содержанием направления будет заниматься Любовь Третьякова.
Об этом сообщил в Instagram директор департамента "Факультет журналистики" Владимир Волкоморов.
"В ноябре руководителем образовательной программы "Журналистика" станет Любовь Анатольевна Третьякова. <...> Наш преподаватель с огромным педагогическим и практическим опытом. <...> Любовь Анатольевна сменит на новом посту бессменного РОПа "Журналистики" Бориса Николаевича Лозовского", - написал Владимир Волкоморов.
Он пояснил, что руководитель образовательной программы определяет содержание направления подготовки (набор дисциплин, преподавателей и т.д.). В бакалавриате факультета журналистики УрФУ сейчас действует четыре образовательных программы:
- "Журналистика",
- "Медиакоммуникации и мультимедийные технологии",
- "Телевидение и новые медиа",
- "Печатные и сетевые издания".
Корреспонденту "Областной газеты" Владимир Волкоморов рассказал, что Борис Николаевич продолжит работать как профессор кафедры периодической печати и сетевых изданий. Смену руководителя он назвал естественным процессом. Владимир Александрович сказал, что у Любови Анатольевны есть желание, энергия и интерес развивать направление.
Напомним, в феврале 2020 года Борис Лозовский покинул пост директора департамента "Факультет журналистики" после 30 лет работы. Его место занял доцент кафедры периодической печати и сетевых изданий факультета журналистики УрФУ Владимир Волкоморов.
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