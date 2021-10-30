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Общество / Образование
30 октября 2021, 12:34

Михаил Мишустин поручил установить новый праздник - День преподавателя высшей школы

Михаил Мишустин

Министерству науки и высшего образования поручено в течение месяца принять соответствующий документ. Фото: пресс-служба Кремля.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил утвердить новый профессиональный праздник в стране - День преподавателя высшей школы. Министерству науки и высшего образования поручено в течение месяца принять соответствующий документ.

Поручение председателя Правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Минобрнауки России принять в месячный срок нормативный правовой акт об установлении профессионального праздника - Дня преподавателя высшей школы", - сказано в распоряжении.

Напомним, в апреле 2020 года Президент РФ Владимир Путин поручил Минобрнауки совместно с Общественной палатой рассмотреть вопрос о введении профессионального праздника для педагогов высшей школы. Минобрнауки предлагало установить День преподавателя высшей школы на 19 ноября. В качестве даты был выбран день рождения Михаила Ломоносова, с именем которого связано понятие высшего образования в России.

Областная газета Свердловской области

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