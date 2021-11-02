Минобрнауки разрешило вузам продлить дистант с 8 ноября

Ранее студентов УрФУ частично перевели на дистант. Фото: Павел Ворожцов.

Минобрнауки РФ разрешило подведомственным министерству учреждениям продолжить дистанционный формат обучения. Промежуточная аттестация также может проводиться на дистанте.

Как говорится на сайте Минобрнауки, с 8 ноября вузы вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удалённом формате. При этом заведениям следует следить за успеваемостью по освоению программы.

Кроме того, вузам необходимо "обеспечить бесперебойный доступ студентов к электронной информационно-образовательной среде". С соответствующим приказом можно ознакомиться тут.

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