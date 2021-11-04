Запрет на массовые мероприятия в российских школах продлён до 2024 года

От школьных линеек придётся отказаться. Фото: Павел Ворожцов.

До 1 января 2024 года российским школам запретили проводить массовые мероприятия. Ранее данная мера должна была действовать до 1 января 2022 года.

Действие санитарно-эпидемиологических требований к организации работы образовательных учреждений и других соцобъектов для детей и молодёжи в условиях пандемии коронавируса продлила главный санитарный врач России Анна Попова. Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Известно, что постановление с полным перечнем правил было опубликовано летом 2020 года. Оно действовало до 1 января 2021 года. Однако позже сроки решили передвинуть на год.

Ранее "Облгазета" писала, что школьники Свердловской области будут обучаться на дистанте до 13 ноября. Однако изменения коснутся не всех, только учащихся 5-11-х классов.

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