Учёба на дистанте привела к всплеску обращений свердловчан к психологам

Учёба на дистанте привела к тому, что у некоторых свердловских школьников начались психологические проблемы. Фото: Павел Ворожцов

Уральцы стали чаще записывать своих детей-подростков к психологам: уже на начало минувшего августа в Свердловский областной центр психологической поддержки обратились 2 860 человек. Ранее такое количество, по словам сотрудников центра, равнялось годовой норме. Поток обращений не прекращается и сейчас, и одна из главных причин – меняющийся формат учёбы из-за пандемии коронавируса.

Нежелание учиться, конфликты со взрослыми, депрессивные состояния – самые частые проблемы, с которыми родители приводят своих детей к специалистам. По словам заместителя главного врача Свердловской областной клинической психиатрической больницы, главного детского внештатного психиатра министерства здравоохранения Свердловской области Анны Малаховой, в прошлом году резко увеличилось количество выявленных расстройств у детей и подростков. Выраженный рост показали расстройства настроения и нарушения поведения у школьников. Сюда же включены депрессивные, тревожные и невротические расстройства, пограничные состояния. Специалист подчёркивает: если ребёнок страдает от какого-то симптома (боль, кашель и т. д.), а врачи не находят на то объективных причин, то корень проблемы скорее всего в психике.

– Начало пандемии повлияло не на подростков, а на детей младше 14 лет, у которых уже были нарушения в психическом развитии, – говорит Анна Малахова. – Их состояние усугубилось из-за того, что в прошлом году были закрыты психологические центры, где такие дети проходили реабилитацию. У здоровых подростков начались проблемы с января текущего года. В этот период форма обучения постоянно менялась: то дистанционные, то очные занятия. Такая нестабильность влияет на подростковую психику.

У некоторых же детей психологические проблемы начались не с уходом на дистант, а, наоборот, с выходом на привычные занятия в школу.

– Часть подростков не захотела возвращаться в классы. Это говорит о том, что у таких школьников были психологические проблемы до пандемии, – поясняет руководитель Свердловского областного центра психологической поддержки детей и подростков Кирилл Бахарев. – Дистанционное образование вроде бы решило эти проблемы: нет школы – нет посещения. Но к проблемам пришлось вернуться. Против нестабильной психики подростков сыграло и то, что во время пандемии им пришлось чаще находиться вместе с родителями. Возможные неурядицы обострились.

Специалисты напоминают, что родителям необходимо чаще общаться со своим ребёнком, интересоваться его делами в школе, психологическим состоянием и не затягивать с обращением к психологу в случае появления подозрительных и нездоровых моментов в его поведении.

О том, как помочь школьнику настроиться на учёбу на дистанте, можно прочитать здесь.

В ТЕМУ Ещё одна вещь, которая сильно влияет на состояние детей и подростков – смерть близкого человека, а такие случаи из-за пандемии, увы, стали нередкими. Психологи не рекомендуют учителям говорить со школьником на эту тяжёлую тему, если у педагога нет уверенности в том, что он выдержит весь спектр переживаний ребёнка. Другая обсуждаемая многими тема — подростковая агрессия и суициды. По мнению свердловских специалистов, их вызывают не компьютерные игры и не сериалы. И то, и другое – всего лишь симптомы накопившихся проблем, в первую очередь это отсутствие полноценного общения между родителями, неприятие себя. У подростков часто нет возможности выплеснуть накопившиеся чувства, особенно гнев, и выбор жестокой игры может сигнализировать об этом. Чтобы пройти этот период, специалисты рекомендуют чаще обсуждать проблемы вслух в спокойной обстановке, позволив подростку высказать своё недовольство родителям..