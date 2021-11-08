Темы дня

Общество / Образование
8 ноября 2021, 14:58

Большинство занятий в УрфУ будут проходить дистанционно

ГУК УрФУ

УрФУ всё-таки перевели большую часть занятий на дистанционный формат работы. Фото: Галина Соловьёва

Уральский федеральный университет всё-таки перевёл большую часть занятий на дистанционный формат. Новый распорядок начнёт действовать с 15 ноября.

Такой формат обучения продлится до конца календарного года. Об этом сообщается в официальном telegram-канале УрФУ. Однако изменения произойдут не масштабные.

  • Все лекции, как и прежде, будут проходить дистанционно.
  • Практики, семинары и лабораторные, не требующие специального оборудования, а также приём задолженностей также организуют преимущественно в дистанционном формате, в порядке исключения - очно с соблюдением санитарных норм по распоряжению директора института.
  • Лабораторные и исследовательские работы, требующие специального оборудования, будут проводиться очно по правилам санитарной безопасности.

Напомним, ранее университет сообщал, что с 8 ноября образовательный процесс вернётся к гибридному формату. Руководство вуза предполагало, что лекции численностью от 25 человек будут проводиться дистанционно, практические занятия - очно в корпусах с соблюдением требований по эпидемической безопасности. 

На такой формат обучения университет перешёл с 25 октября. Он должен был продлиться до конца календарного года. На период нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября, занятия в вузе отменялись.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
08.11.2021, 19:52 / Общество
С 9 ноября открываются прямые авиарейсы из Екатеринбурга на остров Маргарита
08.11.2021, 19:24 / Общество
Кабмин РФ расширил господдержку обустройства гидротехнических сооружений в регионах
08.11.2021, 18:41 / Общество
В России создадут единую цифровую платформу для соцподдержки граждан
08.11.2021, 18:25 / Культура
«Спутник» на слуху: в Пушкинском институте объявили слово года
08.11.2021, 18:00 / Общество
Кольцово опубликовало рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний