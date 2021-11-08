Большинство занятий в УрфУ будут проходить дистанционно

УрФУ всё-таки перевели большую часть занятий на дистанционный формат работы. Фото: Галина Соловьёва

Уральский федеральный университет всё-таки перевёл большую часть занятий на дистанционный формат. Новый распорядок начнёт действовать с 15 ноября.

Такой формат обучения продлится до конца календарного года. Об этом сообщается в официальном telegram-канале УрФУ. Однако изменения произойдут не масштабные.

Все лекции, как и прежде, будут проходить дистанционно.

Практики, семинары и лабораторные, не требующие специального оборудования, а также приём задолженностей также организуют преимущественно в дистанционном формате, в порядке исключения - очно с соблюдением санитарных норм по распоряжению директора института.

Лабораторные и исследовательские работы, требующие специального оборудования, будут проводиться очно по правилам санитарной безопасности.

Напомним, ранее университет сообщал, что с 8 ноября образовательный процесс вернётся к гибридному формату. Руководство вуза предполагало, что лекции численностью от 25 человек будут проводиться дистанционно, практические занятия - очно в корпусах с соблюдением требований по эпидемической безопасности.

На такой формат обучения университет перешёл с 25 октября. Он должен был продлиться до конца календарного года. На период нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября, занятия в вузе отменялись.