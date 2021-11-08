Утверждён список вузов, где россияне с 2022 года смогут получить второе высшее образование бесплатно

Ко вступительным экзаменам для получения второго высшего образования в области искусств относятся профессиональные испытания и собеседование. Фото: Владимир Мартьянов

Председатель Правительства Михаил Мишустин утвердил перечень вузов, которые предоставят россиянам бесплатное второе или последующее высшее образование в области искусств. Подавать документы можно будет в 10 ведущих профильных учебных заведений.

Среди них: Всероссийский государственный институт кинематографии им. Герасимова, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Российский институт театрального искусства – ГИТИС, Театральный институт имени Б.Щукина, Высшее театральное училище им. М.С.Щепкина, Школа-студия МХАТ. Также в этом списке – Российская академия музыки имени Гнесиных, Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А.Римского-Корсакова и Литературный институт имени А.М.Горького.

Бесплатно можно будет обучаться в вузах на специальностях: режиссура театра, кино и телевидение, литературное творчество, художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, композиция, музыкальная звукорежиссура и звукорежиссура аудиовизуальных искусств.

Абитуриентам не придётся сдавать ЕГЭ, так как отбор будет осуществляться на конкурсной основе. Конкурсанты пройдут профессиональные испытания и собеседование. Те, кто наберёт наибольшее количество баллов, в рамках установленных цифр, будут зачислены на бюджет.

Авторы закона отмечают, что в творческие профессии люди приходят уже в зрелом возрасте, и эта инициатива сделает высшее образование более доступным для граждан зрелого возраста., что принятое решение не скажется на желающих, которые планируют получить только первое высшее образование в области искусств. Как правило, в творческие профессии люди приходят уже в более зрелом возрасте. Ожидается, что данная инициатива сделает образование для граждан зрелого возраста доступнее. Поэтому летом этого года Президент России Владимир Путин внёс соответствующее изменение в статью 83 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".