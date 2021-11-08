Михаил Мишустин поручил с 2022 года проводить в России международную олимпиаду по философии

Такое поручение премьер-министр дал по итогам поездки в Калининградскую область. Фото: пресс-служба Кремля.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам поездки в Калининградскую область поручил организовать в России международную олимпиаду по философии. Согласно поручению председателя кабмина, первая олимпиада должна пройти уже в 2022 году.

Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

"Начиная с 2022 года в России будет проходить международная олимпиада по философии. За организацию отвечают МГУ имени М.В.Ломоносова и Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта при участии Минобрнауки, Минпросвещения, МИДа и Минфина", - говорится в сообщении.

Помимо этого премьер-министр поручил кабмину помочь Балтийскому университету со строительством кампуса.

Напомним, 30 октября Михаил Мишустин поручил утвердить новый профессиональный праздник в стране - День преподавателя высшей школы. Министерству науки и высшего образования поручено в течение месяца принять соответствующий документ.