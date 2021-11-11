Три школы РАН в Екатеринбурге получат по миллиону на закупку лабораторного оборудования

Гранты получат гимназии № 2 и № 9, а также лицей № 110 имени Л.К. Гришиной. Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

В Екатеринбурге три базовых школы Российской академии наук получили гранты. Областное министерство образования и молодёжной политики выделило по 1 млн рублей каждому учреждению на реализацию концепции проекта.

Речь идёт о гимназии № 2 и № 9, а также о лицее № 110 имени Л.К. Гришиной, которые планируют закупить на выделенные деньги лабораторное оборудование.

"Мы планируем покупку лабораторного оборудования для кабинетов биологии, физики, химии. Хотим, чтобы гимназисты прямо в школе могли под руководством учителей проводить исследования, выполнять учебные проекты", - передаёт слова директора гимназии № 2 Светланы Расторгуевой пресс-служба мэрии города.

Также она добавила, что гимназия планирует купить лабораторный комплекс с большим набором реактивов, инструментов, лабораторной посуды, микропрепаратов для качественной подготовки школьников к олимпиаде.

Сообщается, что гимназия №9 приобретёт лабораторно-физическое оборудование для реализации проекта по экспериментальной физике в профильных физико-математических классах, так как это позволит заниматься исследовательской и проектной деятельностью в данной области знаний. Лицей №110 на средства гранта купит оборудование для биологической лаборатории.

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