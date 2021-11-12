Дистант для школьников в Свердловской области продлили на неделю

Свердловские школьники находятся на дистанте с 8 ноября. Фото: Алексей Кунилов

Власти Свердловской области приняли решение продлить дистант для учеников 5-11-х классов. Школьники останутся дома ещё на неделю, до 20 ноября. Решение принятно по рекомендации Роспотребнадзора.

На дисанте останутся и студенты учреждений среднего профессионального образования.

"Это решение призвано закрепить положительные тенденции, достигнутые в период нерабочих и праздничных дней за счёт разобщения коллективов, эффект от которого фиксируют санитарные врачи. Планируется, что соответствующая информация будет доведена до образовательных учреждений министерством образования и молодёжной политики Свердловской области", - сообщили в свердловском оперштабе.

Напомним, что большинство свердловских школьников отправили на дистант сразу после окончания нерабочей недели. С 8 ноября для обучающихся 5-11-х классов и студентов колледжей учебный процесс организован с применением дистанционных технологий и электронного обучения.