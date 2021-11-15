Лэповец и «Докторская»: как предлагают изменить правила русской орфографии?

Рисунок: Максим Смагин

На днях стало известно, что Министерство просвещения России решило обновить правила русской орфографии. Соответствующий проект постановления «Об утверждении правил русской орфографии» опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Эта новость вызвала и согласия, и опасения, и сомнения. Но так ли всё кардинально предлагается изменить на самом деле?

130 страниц «изменений»

«Действующие до сих пор «Правила русской орфографии и пунктуации», официально утверждённые в 1956 году, были первым общеобязательным сводом правил, ликвидировавшим разнобой в правописании. Со времени их выхода прошло более 60 лет, на их основе были созданы многочисленные пособия и методические разработки. Естественно, за это время в формулировках правил обнаружился ряд существенных пропусков и неточностей», – сообщается во введении текста проекта. – »…новый свод правил русского правописания будет не только отражать нормы, зафиксированные в правилах 1956 года, но и во многих случаях дополнит и уточнит их с учётом современной практики письма, сделает правила более полными, приведёт их в соответствие с современным состоянием русского языка…».

Инициаторы проекта отмечают, что за минувшие годы появились заимствованные слова, которые не регулируются никакими нормами, например, «офшор», «дилер», «лоукостер», «каршеринг», и это нужно исправить. Также правила 1956 года просто не разъясняют, слитно или через дефис с другими словам писать такие слова, как «мини» и «миди», «аудио» и «медиа».

Что касается основного текста проекта, то для изучения 130 страниц, из которых он состоит, потребуется терпение. Но можно найти интересные детали. Например, написание буквы «э» после согласных «ж», «ч», «ш» и «ц» предлагают допускать только в трёх случаях: в аббревиатурах (ЖЭС) и образованных от них слов (ЛЭП – лэповец), после приставки «меж» и первых частей в сложных словах («межэтнический», «спецэффект») и в некоторых китайских словах («Шэньчжэнь», «Лао Шэ»). Ставшие нарицательными имена собственные допускают писать со строчной буквы. А такие слова, как «президент», «правительство» и «управляющий делами» предлагается писать с маленькой буквы во всех текстах, кроме официальных. Также новые правила устанавливают написание названий торговых марок: напиток «Фанта», колбаса «Докторская». Но кока-кола и фанта в бытовом контексте должны писаться со строчной буквы и без кавычек.

Это не реформа

– Не стоит путать реформу орфографии и русского языка. Здесь не идёт речь о реформе, – поясняет «ОГ» декан филологического факультета Уральского федерального университета доктор филологических наук Анна Плотникова. – Ранее нормы не объясняли написание таких слов, как «риелтор», слова с элементом «медиа» и многие другие. Предложения, которые сейчас высказываются в первую очередь направлены на это, и в них нет ничего страшного.

Это мнение разделяют и курганские филологи, говоря, что необходимость введения обновлённого справочника назрела в связи с большим количеством заимствований в русском языке в последние десятилетия, возникновением новых моделей слов, обилием сложносоставных слов.

– Я три раза ездила на Конгресс русского языка, который проводится раз в пять лет, где орфографическая комиссия докладывала о ходе своей работы, – комментирует «ОГ» доцент кафедры русского языка и литературы Курганского государственного университета, кандидат филологических наук, автор книги «Слова XXI века» Ирина Шушарина. – У нас возникла целая артель сложных слов, таких как «онлайн-коммуникация». Появляются англоязычные суффиксы – «инг»: «прокторинг», «мониторинг». Есть слова, половину которых мы пишем латиницей, а половину – кириллицей: «VIP-клиент», «SMS-сообщение». Эту норму нужно либо узаконить, либо запретить. Также интересно, нужны ли нам какие-то иностранные слова, если есть их русские синонимы: например, «маффин» стоит дороже «кекса», хотя это одно и то же.

Уральские филологи уверены: изменения не затронут основ русского языка. Фото: Алексей Кунилов

КОММЕНТАРИЙ Наталья БОЧЕГОВА, профессор кафедры «Зарубежная филология, лингвистика и преподавание иностранных языков» Курганского государственного университета доктор филологических наук: – Уточнение правил русской орфографии – актуальная и назревшая проблема, так как язык изменяется постоянно под влиянием не только внешних, но и внутренних факторов. И упорядочивать подобные изменения время от времени необходимо. В проекте прописано, как ставить дефис в некоторых словах, особенно в заимствованиях. Может измениться правило переноса в случаях, где он попадает на дефис. Бояться изменений в русском языке не надо. Помните шумиху из-за неудачной публикации в одном СМИ, где говорилось, что слово «йогурт» якобы должно измениться на «ягурт» с ударением на букве «у»? На самом деле никто не собирался ничего менять. Просто раньше это слово редко использовалось из-за того, что такого продукта в нашей стране попросту не было. Затем импорт наладился, и слово стало чаще использоваться, а для удобства сменилось на «йогурт».