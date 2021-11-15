УрФУ запросил QR-коды у своих студентов

Сейчас университет обучается на дистанте. Фото: Галина Соловьёва

УрФУ направил своим студентам письма с просьбой загрузить QR-коды в личный кабинет. Учащиеся должны предоставить сертификат о вакцинации или о перенесённом заболевании до 20 ноября.

Это необходимо для дальнейшей организации обучения и проведения мероприятий. Об этом сообщается в telegram-канале УрФУ.

"Зная, есть ли достаточный уровень коллективного иммунитета, вуз будет принимать решение об организации учебного процесса. Кроме того, полученные сведения позволят решить, когда студенты вернутся к привычным в жизни вуза событиям: всевозможным лекториям, творческим дебютам, акции "Время карьеры", спортивным соревнованиям", - говорится в сообщении вуза.

В университете пояснили, что на данный момент у вуза есть информация только о тех, кто привился в медсанчасти учреждения, в то время как студент может привиться в любом другом месте. Более 80% сотрудников УрФУ вакцинированы, имеют медотвод или переболели за последние полгода.

Напомним, с 15 ноября университет перешёл на дистант.