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Общество / Образование
15 ноября 2021, 15:38

УрФУ запросил QR-коды у своих студентов

ГУК УрФУ

Сейчас университет обучается на дистанте. Фото: Галина Соловьёва

УрФУ направил своим студентам письма с просьбой загрузить QR-коды в личный кабинет. Учащиеся должны предоставить сертификат о вакцинации или о перенесённом заболевании до 20 ноября.

Это необходимо для дальнейшей организации обучения и проведения мероприятий. Об этом сообщается в telegram-канале УрФУ.

"Зная, есть ли достаточный уровень коллективного иммунитета, вуз будет принимать решение об организации учебного процесса. Кроме того, полученные сведения позволят решить, когда студенты вернутся к привычным в жизни вуза событиям: всевозможным лекториям, творческим дебютам, акции "Время карьеры", спортивным соревнованиям", - говорится в сообщении вуза.

В университете пояснили, что на данный момент у вуза есть информация только о тех, кто привился в медсанчасти учреждения, в то время как студент может привиться в любом другом месте. Более 80% сотрудников УрФУ вакцинированы, имеют медотвод или переболели за последние полгода.

Напомним, с 15 ноября университет перешёл на дистант.

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Областная газета Свердловской области

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