В этом году количество участников в конкурсе «Большая перемена» от Свердловской области по сравнению с прошлым увеличилось в два раза – до 70 тысяч человек. Фото: Министерство образования и молодёжной политики Свердловской области

29 свердловских школьников победили во всероссийском конкурсе «Большая перемена». Учеников 9–10-х классов наградили денежными призами от 200 тысяч до миллиона рублей. А две школы Среднего Урала вошли в топ-30 лучших общеобразовательных учреждений и получили по два миллиона рублей на развитие учебной среды.

Конкурс «Большая перемена» проходит в рамках национального проекта «Образование» с конца марта до середины ноября. За это время школьники прошли три дистанционных этапа и два очных. По данным министерства образования и молодёжной политики Свердловской области, на конкурс заявилось 70 тысяч школьников со всего Среднего Урала. Из них 69 ребят вышли в финал и в числе полутора тысяч лучших подростков из школ со всей страны приехали в международный детский центр «Артек». По числу лауреатов «Большой перемены» наш регион вошёл в тройку лидеров, уступив лишь Москве и Краснодарскому краю.

– На первом этапе конкурса школьники писали эссе и снимали видеоролики о себе, своих сильных сторонах и интересах, – рассказывает заместитель директора по воспитательной работе школы № 157 Екатеринбурга Елизавета Карсакова. – Далее у них было несколько тестов на кругозор и командное состязание, где дети разрабатывали свои проекты на разные темы: образование будущего, курс английского языка, театр в школе, экология.

В заочных этапах «Большой перемены» от школы №157 участвовало 40 человек, из них в полуфинал вышли десять ребят. В финал школьники не попали, однако две ученицы 9-го и 10-го классов стали призёрами конкурса и получили возможность остаться в «Артеке» на одну образовательную смену. Также это учреждение вошло в топ-30 лучших школ страны.

– У девчонок исполнилась их мечта – побывать на смене в «Артеке», – добавляет Елизавета Карсакова. – На этой неделе у них уже началась полноценная жизнь в центре, включая школьные уроки, от которых они в восторге.

А муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей» в Лесном входит в рейтинг «Большой перемены» второй год подряд. В прошлом году приз в два миллиона рублей учреждение потратило на развитие собственной студии телевидения и модернизации актового зала. Но что потратят нынешние два миллиона, пока не придумали. Кроме того, трое учеников Лицея в этом году стали победителями «Большой перемены»: одиннадцатиклассники Кирилл Дженжеруха и Степан Гордеев получили по миллиону рублей, а десятиклассница Дарья Борисова – 200 тысяч рублей.

– На первом этапе конкурса я проектировал систему искусственного интеллекта, которую нужно было внедрить в сферу образования, – говорит Кирилл Дженжеруха. – В полуфинале конкурса мы с командой создавали установку для безопасного сжигания неперерабатываемых отходов. В финале нам попалась тема образовательных технологий будущего: придумали концепцию универсальных коворкинг-центров, создав модернизированное пространство для комфортного обучения и самореализации.

По словам директора Лицея Натальи Решетовой, в учреждении поддерживают участников «Большой перемены» на всех этапах конкурса, а у каждого есть свой наставник.

– Финалисты – это ребята-лидеры с активной позицией, – отмечает Наталья Решетова. – «Большая перемена» отличается тем, что в фокусе внимания организаторов не только готовый результат, но и процесс работы. Оцениваются навыки участников, их способность видеть проблемы, пути их решения. Всё то, чему мы стараемся научить детей.

СПРАВКА «ОГ» В «Большой перемене» могут участвовать школьники 5–10-х классов, а также студенты 1–3-го курсов средних специальных учебных заведений. Для этого нужно зарегистрироваться на официальном сайте «Большой перемены». Ученики проходят тестовые онлайн-этапы, работу в команде. Полуфинал состоится в девяти федеральных округах, а финал – в МДЦ «Артек». Победители и финалисты конкурса получают путёвки на смену в «Артек», туристические путёвки по России, крупные денежные призы (по 200 тысяч – школьники 8–9-х классов и студенты 1–2-х курсов, по 1 миллиону рублей – старшеклассники и третьекурсники). Выпускники также получают в портфолио +5 баллов при поступлении во многие вузы России. Старшеклассники смогут потратить деньги на оплату обучения, ипотеку или бизнес-стартап, а учащиеся 8–9-х классов – на допобразование и приобретение гаджетов. Кроме того, их педагоги награждаются премией в размере 150 тысяч рублей.

Фото: Из архива «Лицея» в Лесном