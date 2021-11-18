С 22 ноября все свердловские школьники выйдут с дистанта

Школьники 5-11-х классов находятся на дистанте вторую неделю. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области все школьники вернутся за парты. Произойдёт это в понедельник, 22 ноября.

Об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявил замглавы региона Павел Креков.

"Начиная с понедельника к учёбе приступят все классы средних общеобразовательных школ, вплоть до 11-х", - сказал он. Напомним, школьники 5-11-х классов находятся на дистанте вторую неделю.

Павел Креков также рассказал о судьбе студентов средне-специальных учебных заведений. Они останутся на дистанте. Исключением станут выпускные курсы, которые приступят к очным занятиям с понедельника.

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