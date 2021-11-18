С 22 ноября все свердловские школьники выйдут с дистанта

В Свердловской области все школьники вернутся за парты. Произойдёт это в понедельник, 22 ноября.
Об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявил замглавы региона Павел Креков.
"Начиная с понедельника к учёбе приступят все классы средних общеобразовательных школ, вплоть до 11-х", - сказал он. Напомним, школьники 5-11-х классов находятся на дистанте вторую неделю.
Павел Креков также рассказал о судьбе студентов средне-специальных учебных заведений. Они останутся на дистанте. Исключением станут выпускные курсы, которые приступят к очным занятиям с понедельника.
Читайте также:
Учёба на дистанте привела к всплеску обращений свердловчан к психологам.
УрФУ запросил QR-коды у своих студентов.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале