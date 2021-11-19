В России впервые отмечается День преподавателя высшей школы

УрФУ - самый главный вуз Урала. Фото: Галина Соловьёва

В России первый раз отмечается День преподавателя высшей школы. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральских преподавателей вузов.

Глава региона отметил, что в Свердловской области работает 26 высших учебных заведений. Он указал на высокое качество образования на Среднем Урале.

"Мы по праву гордимся высоким качеством образования и научной подготовки специалистов, которые обеспечивают уральские вузы", - сказал Евгений Куйвашев.

Он поблагодарил преподавателей за ответственный труд, весомый вклад в укрепление интеллектуального потенциала нашего региона, социально-экономическое развитие России. Губернатор пожелал им здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в научной и образовательной деятельности.

Напомним, День преподавателя высшей школы учредили в этом году. В качестве даты было выбрано 19 ноября, день рождения Михаила Ломоносова, с именем которого связано понятие высшего образования в России.