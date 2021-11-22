Школьники средних и старших классов провели на дистанте две недели и сегодня возвращаются за парты. Фото: Галина Соловьёва

С 22 ноября ученики 5-11-х классов в Свердловской области выходят с дистанта и возвращаются за парты в школах. При этом студенты колледжей и техникумов продолжают обучаться из дома, за исключением выпускных курсов.

Такие решения на прошлой неделе озвучил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Отметим при этом, что в последние дни суточное число заболевших коронавирусом в регионе растёт: антирекорды обновлялись в пятницу и субботу (743 случая и 749 случаев соответственно).

Напомним, что большинство свердловских школьников, а также студентов техникумов и колледжей отправили на дистант сразу после окончания нерабочей недели. Они обучались в удалённом режиме две недели, с 8 ноября. Обучение школьников 1-4-х классов в ноябре продолжалось в обычном режиме. Продолжали работать и детские сады.

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