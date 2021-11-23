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Общество / Образование
23 ноября 2021, 10:00

Зимняя сессия в УрФУ пройдёт в очном формате

УрФУ

УрФУ планирует вывести своих студентов с дистанта. Фото: Алексей Кунилов

Уральский федеральный университет выведет своих студентов с дистанта. Ближайшую зимнюю сессию руководство планирует провести очно.

Очную сдачу экзаменов организуют в том случае, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом не ухудшится. Об этом сообщается в официальном telegram-канале УрФУ.

"Сессия по итогам текущего семестра планируется в очном формате со строгим соблюдением санитарных норм, если этому не воспрепятствует резкое ухудшение эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении вуза.

Напомним, до конца 2021 года студенты УрФУ находятся на дистанционном обучении. Очно проводятся только лабораторные и исследовательские работы, которые требуют специального оборудования. Недавно университет запросил у учащихся их QR-коды, чтобы выяснить уровень коллективного иммунитета. На основании этих данных учебное заведение будет принимать решение об организации обучения и массовых мероприятий.

Областная газета Свердловской области

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