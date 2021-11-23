100-летие со дня рождения героя Советского Союза Михаила Одинцова объединило сотни школьников

Всего к онлайн-экскурсии присоединилось более 100 тысяч обучающихся. Фото: Галина Соловьёва

Свердловская областная общественная организация ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров (СООО ветеранов, пенсионеров) провела онлайн-урок в честь 100-летия со дня рождения Михаила Одинцова – дважды Героя Советского Союза, заслуженного военного лётчика СССР, генерал-полковника авиации, воспитанника Екатеринбургского авиаклуба, почётного гражданина Екатеринбурга.

Интерактивную экскурсию в формате видеоконференции по музею Михаила Петровича Одинцова, расположенному в средней общеобразовательной школе Екатеринбурга №36, провели не только для учеников уральской столицы и Свердловской области, но и других регионов России: Бурятии, Мордовии, Чувашии, Карелии, Татарстана, Башкортостана. Всего к онлайн-экскурсии присоединилось более 100 тысяч обучающихся.

– Мы считаем, что наша молодёжь должна знать своих героев, – произнёс председатель СООО ветеранов, пенсионеров Юрий Судаков. – В первую очередь – нашего земляка. Чтобы они знали, каким трудом было это всё завоевано. Неважно, будут ли они лётчиками, врачами, хирургами. Главное – любить свою профессию.

В видеоконференции принял участие председатель СООО ветеранов, пенсионеров Юрий Судаков и заместитель министра образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Зеленов Фото: Галина Соловьёва

Михаил Одинцов родился в селе Полозово Сарапульского уезда Вятской губернии (ныне Большесосновского района Пермского края) и в детстве успел пожить в разных уголках России, но в 1935 году переехал к матери в Свердловск, где окончил семь классов школы №36, поступил в Свердловский строительный техникум, а потом – на свердловскую фабрику «Уралобувь». Так что его вполне можно считать нашим земляком, который в дальнейшем, за время Великой Отечественной войны, совершил 215 боевых вылетов и сбил в воздушных боях 14 самолётов противника.

– Волею судьбы в 2008 году мы познакомились с Михаилом Петровичем. Я зашёл поздравить клуб с юбилеем, а он ко мне поворачивается, генерал-полковник, две звезды. Ну, лётчик лётчика видит издалека – мы подружились. Это был прекрасный человек – спокойный, лёгкий, душевный, – вспоминает заслуженный военный лётчик Российской Федерации, лётчик-снайпер, начальник Екатеринбургского авиационного клуба ДОСААФ России, генерал-майор авиации в отставке Александр Ковалёв. – Каждый год он приезжал к нам, выступал перед лётным составом. Лётчики все сидели в недоумении от искренности этих разговоров, от представившейся им возможности. Я горжусь тем, что продолжаю традиции этого клуба, который породил такого героя.

– Мы должны знать правдивую историю своего государства. Наша задача рассказать детям о человеке, настоящем герое, и таком же человеке, как они, который по праву заслужил любовь и память людей. Михаил Петрович Одинцов признан почётным гражданином Екатеринбурга. В честь него названа школа и бульвар. Таких людей нельзя забывать, – считает председатель регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области, генерал-майор Аркадий Воробкало.