В УрФУ до 2024 года откроются четыре новых направления магистратуры в области искусственного интеллекта

В УрФУ до 2024 года откроют четыре новых направления магистратуры. Все они будут связаны с искусственным интеллектом.
Они подготовят новые учебные направления, как победители по программе "Приоритет-2030". Об этом сообщается на сайте Правительства РФ.
УрФУ откроет следующие образовательные программы в области искусственного интеллекта:
- "Инженерия искусственного интеллекта",
- "Practical Artificial Intelligence" (практический искусственный интеллект),
- "Искусственный интеллект в электроэнергетике",
- "Интеллектуальные городские энергетические системы".
Напомним, Уральский федеральный университет получит специальный грант в рамках программы "Приоритет 2030". Суммарно уральскому вузу в течение двух лет выдадут почти 1,2 миллиарда рублей.
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