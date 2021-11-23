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Общество / Образование
23 ноября 2021, 16:33

В УрФУ до 2024 года откроются четыре новых направления магистратуры в области искусственного интеллекта

УрФУ

Новые направления появятся до 2024 года.Фото: Галина Соловьёва

В УрФУ до 2024 года откроют четыре новых направления магистратуры. Все они будут связаны с искусственным интеллектом.

Они подготовят новые учебные направления, как победители по программе "Приоритет-2030". Об этом сообщается на сайте Правительства РФ.

УрФУ откроет следующие образовательные программы в области искусственного интеллекта:

  • "Инженерия искусственного интеллекта",
  • "Practical Artificial Intelligence" (практический искусственный интеллект),
  • "Искусственный интеллект в электроэнергетике",
  • "Интеллектуальные городские энергетические системы". 

Напомним, Уральский федеральный университет получит специальный грант в рамках программы "Приоритет 2030". Суммарно уральскому вузу в течение двух лет выдадут почти 1,2 миллиарда рублей.

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Областная газета Свердловской области

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