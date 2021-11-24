Опубликованы демоверсии заданий ОГЭ и ЕГЭ

Федеральный институт педагогических измерений опубликовал доработанные демоверсии КИМ ЕГЭ и ОГЭ 2022. Фото: Галина Соловьёва

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал демоверсии контрольно-измерительнх материалов ОГЭ и ЕГЭ 2022 года. Они помогут разобраться в структуре, содержании и изменениях экзаменационных работ.

Ознакомиться с демоверсиями заданий ЕГЭ можно здесь, ОГЭ - тут.

"Опубликованы доработанные по результатам общественно-профессионального обсуждения и согласованные научно-методическими советами ФИПИ документы, определяющие структуру и содержание контрольных измерительных материалов ЕГЭ и ОГЭ 2022 года", - сообщается в телеграм-канале Минпросвещения РФ "Большая перемена РФ".

Ранее Минпросвещения РФ представило предварительное расписание проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году. Согласно проектам министерства, основной период проведения ОГЭ вместе с резервными днями пройдёт с 20 мая по 2 июля, ЕГЭ - с 27 мая по 2 июля. Также Минобрнауки РФ подготовило проект приказа о минимальных баллах ЕГЭ, необходимых для поступления в подведомственные министерству вузы в 2022/2023 учебном году.