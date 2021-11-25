Кабмин России утвердил квоты на целевое обучение в вузах в 2022 году

Власти намерены и дальше обеспечивать больницы и поликлиники новыми кадрами. Фото: Галина Соловьёва.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил квоты приёма в вузы по целевому обучению на 2022 год. Власти намерены и дальше обеспечивать больницы и поликлиники новыми кадрами.

Ежегодно на основе заявок от регионов кабмин определяет, какой процент бюджетных мест по отдельным направления отдать под целевое обучение. Студенты поступают в вуз на эти места по направлениям будущих работодателей и учатся бесплатно. При этом выпускники будут обязаны отработать на предприятии, которое направило его на обучение, не менее трёх лет.

Уже второй год подряд большинство бюджетных мест в медицинские образовательные учреждения будут целевыми. Доля целевых мест по специальностям "Лечебное дело" и "Педиатрия" составит 75% (специалитет), а по наиболее дефицитным направлениям ординатуры - 100%, говорится на сайте Правительства РФ. К последним относятся: "Анестезиология", "Акушерство и гинекология", "Бактериология", "Детская онкология", "Детская эндокринология", "Инфекционные болезни", "Кардиология", "Неврология", "Организация здравоохранения и общественное здоровье", "Оториноларингология", "Офтальмология", "Пульмонология", "Радиология", "Рентгенология", "Скорая медицинская помощь".

Кроме того, одни из самых больших квот на целевое обучение выделены для специалистов в сферах радиоэлектронных систем и комплексов, эксплуатации железных дорог, систем обеспечения движения поездов - 70% от общего числа бюджетных мест. По 60% выделено на направления "Испытание летательных аппаратов", "Проектирование авиационных и ракетных двигателей", "Самолёто- и вертолётостроение", "Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей".

Добавим, что в рамках IV Международного научного форума "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика" заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что в 2022 году количество бюджетных мест на специальности, связанные с разработкой и развитием ИИ, увеличится на 7 тысяч.

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