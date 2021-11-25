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Общество / Образование
25 ноября 2021, 15:15

Вице-мэр Екатеринбурга рассказала о зимних каникулах в школах

Дети на катке

На каникулы не планируют уходить раньше запланированного графика. Фото: Галина Соловьёва

Заместитель мэра Екатеринбурга по вопросам социальной политики Екатерина Сибирцева рассказала о том, перенесут ли зимние каникулы. Также она затронула тему дистанта.

Продлевать зимние каникулы в школах столицы Урала не планируется. Об этом она сообщила в эфире программы "Главное в городе" на канале "Студия 41".

"Думаю, и заранее не уйдём на каникулы, стоит задача проучиться в стабильном режиме", - сказала Екатерина Сибирцева.

Также она рассказала, что намеренно отправлять детей на дистант никто не хочет, такая мера всегда вынужденная. Делать прогнозы на будущее сейчас сложно, так как дети очень часто болеют коронавирусом.

Напомним, ученики 5 -11-х классов вернулись за парты 22 ноября. До этого большинство свердловских школьников, а также студенты техникумов и колледжей отправились на дистант сразу после окончания нерабочей недели. Они обучались в удалённом режиме две недели, с 8 ноября. Обучение школьников 1-4-х классов в ноябре продолжалось в обычном режиме.

Зимние каникулы рекомендовано провести в период с 1 по 9 января 2022 года.

Областная газета Свердловской области

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