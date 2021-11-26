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Общество / Образование
26 ноября 2021, 11:11

В честь юбилея УрГУПС выпустил книгу с дополненной реальностью

Книга

Выход интерактивной книги приурочен к 65-летию вуза. Фото:Пресс-служба УрГУПС

Уральский государственный университет путей сообщения выпустил интерактивную книгу «УрГУПС LIVE. Книга с дополненной реальностью». Данный проект приурочен к 65-летию вуза, которое он отметил в ноябре.

Как рассказала «Областной газете» начальник отдела информации и связей с общественностью УрГУПС Анастасия Кириллова, книга, над которой сотрудники отдела работали полгода, стилизована под известные социальные сети. В ней много интерактивных фотографий и текстов, рассказывающих об истории университета и основных этапах его развития. Немало места на её страницах уделено современной деятельности вуза.

«При наведении специального мобильного приложения интерактивные снимки «оживают», - отметила руководитель отдела. - Другая важная особенность этой книги, в том что в ней размещены более 1000 QR-кодов. При их сканировании открываются дополнительные материалы или мультимедийный контент. Есть в ней и 200 ссылок на «будущие» новости. То есть их ещё нет, но узнать, когда они будут опубликованы, можно с помощью с помощью таймера обратного отсчёта.

История УрГУПС началась в ноябре 1956 года с создания на базе Свердловского железнодорожного техникума Уральского электромеханического института инженеров транспорта. Поначалу вуз находился в зданиях, расположенных на улицах Быкова и Свердлова. В 1964 году университет «сменил прописку». Именно тогда завершилось строительство первой очереди главного корпуса, расположенного на улице Колмогорова, рядом с Городским прудом.

Областная газета Свердловской области

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