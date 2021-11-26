Юрий Биктуганов вновь вошёл в состав коллегии Минпросвещения РФ

Юрий Биктуганов вновь вошел в состав коллегии Министерства просвещения РФ. Фото: Галина Соловьёва

Министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов вновь включён в состав коллегии Министерства просвещения РФ. В прошлом году он тоже работал в этом постоянно действующем совещательном органе.

Возглавляет коллегию министр просвещения Сергей Кравцов. В ней также состоят президент Российской академии образования Ольга Васильева, Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова, представители федеральных органов исполнительной власти, Госдумы, Совета Федерации.

По данным департамента информполитики Свердловской области, в состав коллегии включены эксперты лишь из пяти регионов России. Так, помимо свердловского министра, в неё вошли губернатор Кировской области Игорь Васильев, зампред правительства Московской области Ирина Каклюгина, замгубернатора Тюменской области Алексей Райдер и учитель общеобразовательной школы № 1 им. Ибрагимова города Грозный Алихан Динаев.

Добавим, коллегия создана с целью выработки согласованных решений для выполнения глобальных задач в сфере образования, поставленных Президентом России, и реализации национального проекта «Образование». В частности, члены коллегии утверждают новые концепции преподавания школьных предметов.

Напомним, в октябре 2020 года Юрий Биктуганов также был включён в состав коллегии Минпросвещения РФ.