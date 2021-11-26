Юрий Биктуганов вновь вошёл в состав коллегии Минпросвещения РФ

Министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов вновь включён в состав коллегии Министерства просвещения РФ. В прошлом году он тоже работал в этом постоянно действующем совещательном органе.
Возглавляет коллегию министр просвещения Сергей Кравцов. В ней также состоят президент Российской академии образования Ольга Васильева, Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова, представители федеральных органов исполнительной власти, Госдумы, Совета Федерации.
По данным департамента информполитики Свердловской области, в состав коллегии включены эксперты лишь из пяти регионов России. Так, помимо свердловского министра, в неё вошли губернатор Кировской области Игорь Васильев, зампред правительства Московской области Ирина Каклюгина, замгубернатора Тюменской области Алексей Райдер и учитель общеобразовательной школы № 1 им. Ибрагимова города Грозный Алихан Динаев.
Добавим, коллегия создана с целью выработки согласованных решений для выполнения глобальных задач в сфере образования, поставленных Президентом России, и реализации национального проекта «Образование». В частности, члены коллегии утверждают новые концепции преподавания школьных предметов.
Напомним, в октябре 2020 года Юрий Биктуганов также был включён в состав коллегии Минпросвещения РФ.
Юрий Биктуганов с 23 марта 2011 года занимал должность заместителя председателя правительства Свердловской области – министра общего и профессионального образования региона. Со 2 июля 2012 года – министр общего и профессионального образования Свердловской области. С 1 февраля 2019 года – министр образования и молодёжной политики Свердловской области. В конце прошлого года он был награждён Почётной грамотой Президента РФ. Ранее он также вошёл в оргкомитет федерального конкурса "Учитель будущего".