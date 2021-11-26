Как воспитывает своих и приёмных детей многодетная мама из посёлка Арти?

В это воскресенье в России отмечается День матери. Преподавательница агрономии в Артинском агропромышленном техникуме Марина Шарова родилась в многодетной семье, а теперь и сама – мама шестерых детей: троих родных сыновей и трёх приёмных дочерей. В ноябре она стала первым лауреатом премии имени Дмитрия Дегтярёва за свои профессиональные заслуги – Марина Фёдоровна преподаёт уже больше 28 лет. Журналисты «ОГ» побывали в гостях у Шаровых и узнали, как многодетной маме удаётся уделять внимание каждому ребёнку, вести домашнее хозяйство и при этом работать.
Кастрюля супа
В одноэтажном доме Шаровых шумно и пахнет блинами. Марина Фёдоровна встречает нас с целой оравой детей. Они заполняют собой всё пространство в комнате, хохочут, переговариваются. На первый взгляд здесь – с десяток мальчишек и девчонок, а на деле – вдвое меньше.
– Это Богдан, Сеня, Саша, Даша, – живо представляет каждого ребёнка девочка десяти лет с двумя косичками. – А я Лена!
Лена – самая младшая из трёх приёмных сестёр, которых Марина и Алексей Шаровы взяли почти три года назад. Средней, Даше, – 15 лет, старшей, Саше, – 17. Богдан – младший сын, а Арсений – старший внук. Не хватает двоих внучат: Даны и Артёма. Они – дети старших сыновей Виталия и Леонида.
– Нас теперь всегда много, – весело объясняет Марина Шарова. – Если за город едем, то только на трёх машинах, чтобы все уместились. Все праздники стараемся у нас проводить, даже беседку во дворе поставили для этого.
Ребята собираются в кружок вокруг мамы, где бы мы ни находились: в детской комнате, коридоре или на кухне. А все её истории так или иначе переходят на мальчишек и девчонок.
– Я никогда не думала о том, чтобы быть многодетной матерью, – смеётся Марина Фёдоровна. – Хотя моя мама всегда говорила: «Маринка, ты такую огромную кастрюлю супа готовишь – у тебя точно будет большая семья!». Тогда я не воспринимала это всерьёз – ещё молодая была. А сейчас уже не представляю, чтобы у нас семья была маленькая.
Только девчонок
В 2017 году коллега по работе позвала Марину Шарову пойти в Школу приёмных родителей при социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Полянка» Артинского района. Тогда Марина даже не слышала о подобных курсах, но о приёмных детях уже задумывалась. Да и муж неожиданно легко согласился на эту идею.
– Богдан – наш поздний ребёнок, и когда он стал взрослеть, мы с мужем подумали: было бы здорово, если бы у него появился брат или сестра, – вспоминает Марина Шарова. – Старшие сыновья выросли, встали на ноги, поэтому нашего внимания для одного Богдана было слишком много. Эта мысль зрела, пока мы занимались в Школе родителей. Решили, что возьмём одного или двух ребят 10–12 лет. Богдан воспринял эту идею на ура, но с одним условием – мальчишек не брать, только девчонок.
Весь 2018 год супругам предлагали кандидатуры приёмных детей, но они не решались. И вот под самый Новый год им снова позвонили из социальной опеки и сказали: «Есть три сестрички в детском доме в Берёзовском. Познакомитесь?».
– Щелчок, и внутри у меня что-то переключилось, – объясняет Марина Шарова. – Спросила мужа, и мы поехали знакомиться с девчонками.
– Это было неожиданно, – говорит старшая Саша. – После уроков меня попросили срочно прийти в свой детский дом. Я ничего не понимала, а там нас уже ждали мама и отец. Мы с сёстрами познакомились с ними, рассказали о себе, показали наши рисунки. А через день нас уже забрали домой.
– Они нам сразу понравились, – добавляет Марина Шарова. – Раздумий не было: они наши, и всё!
– Я очень рада, что нас забрали втроём, – серьёзно рассуждает Саша. – Я встречала ребят, которых разлучали с их братьями и сёстрами навсегда. Не представляю, что бы было, если бы мы расстались. Боялась больше не за себя, а за младшую сестру. Но сейчас вижу, как Лена полна радости и материнской любви – ей этого очень не хватало.
– Но самое главное, что я наемся! – дожёвывая блинный торт, добавляет Лена. Все смеются.
Уроки жизни
Стать мамой ещё троим детям, научиться уделять всем время и внимание и помочь наладить отношения между братом и сёстрами – задача не из лёгких. Первый год совместной жизни в семье Шаровых был непростой. В воспитании Марине сильно помогал многолетний преподавательский опыт и знание психологии.
– Всё было по-новому, – вспоминает многодетная мать. – Дети учились жить у нас, и мы учились жить вместе с ними. И как-то незаметно они стали думать и делать, как мы, как родные!
По словам Марины Шаровой, главное, чему они учат детей в своей семье – взаимовыручка. Ребята стараются поддерживать друг друга в любой ситуации, чтобы и в будущем оставаться такими же дружными.
– Когда дети растут вместе, у них закладывается больше положительных качеств, в первую очередь – взаимовыручка и забота, – считает Марина. – Я культивирую эти вещи, потому что по-другому нельзя в большой семье. Не прошу их работать в огороде или стряпать пельмени – они сами приходят помогать. Тем более, ребята давно усвоили, что вместе – значит очень быстро.
По словам Марины Фёдоровны, с работы она, как правило, освобождается в 16:00–17:00 – вечера и выходные посвящены семье. С воспитанием она старается не перегибать и давать больше свободы своим ребятам, но сердце у неё болит, как и у всех матерей.
– Сейчас мы учимся разбираться в людях, – по-преподавательски рассуждает Марина Фёдоровна, поглядывая на Сашу, Дашу и Лену. – Эти девчонки открытые, доверчивые, и до сих пор не могут привыкнуть, что не все люди добры. Я педагог и часто пытаюсь их чему-то научить, но иногда чувствую, что это бывает излишне. Пытаюсь останавливать себя, чтобы дети на своих ошибках тоже учились. Но всё равно рвусь спасать их после очередной неприятной ситуации.
Секрет единства
После пополнения на три человека семья Шаровых ещё больше сдружилась.
– Девчонки нас всех сплотили, – признаётся Марина Шарова. – Даже нас с мужем. После 36 лет совместной жизни копья часто бьются, но мы лишний раз не углубляемся в какие-то проблемы. Рядом море детей – зачем это нужно?
Но, скорее всего, не только девочки объединили эту семью. По словам Алексея Шарова, у его жены энергии хватает на всех сразу, так что каждый чувствует себя хорошо.
– Обязанностей у Марины, конечно, прибавилось, когда мы взяли девчонок, – с улыбкой говорит супруг. – Но она так легко всех организует: одних – в школу, других – в техникум, мне ещё успевает подсказать что-то.
Сама же Марина Шарова называет себя строгим и прагматичным человеком, который умеет добиваться поставленных целей. По её словам, в их семейной истории всё просто и без лишней романтики, однако поступки говорят сами за себя. Многодетная мама рассказывает про строгость в воспитании своих детей и в то же время крутит косички Лены, обнимает Богдана или гладит по плечам Сашу и Дашу.
– В какой-то момент я просто поняла, что не мы зря оказались в Школе приёмных родителей, – говорит она. – Есть такие семьи, которые не в состоянии вырастить своих детей. А когда у тебя всё есть, почему бы не поделиться этим с другими?
– Мама сказала, что у меня скоро будут ещё подружки, – загадочно произносит Лена.
– Да, – кивает Марина Шарова. – Мы думаем о том, чтобы взять из детского дома ещё двух девчонок-сестёр.
- Опубликовано в № 220 от 27.11.2021