Как воспитывает своих и приёмных детей многодетная мама из посёлка Арти?

Пять-семь детей в доме Марины и Алексея Шаровых – уже давно привычная картина. Фото: Галина Соловьёва

В это воскресенье в России отмечается День матери. Преподавательница агрономии в Артинском агропромышленном техникуме Марина Шарова родилась в многодетной семье, а теперь и сама – мама шестерых детей: троих родных сыновей и трёх приёмных дочерей. В ноябре она стала первым лауреатом премии имени Дмитрия Дегтярёва за свои профессиональные заслуги – Марина Фёдоровна преподаёт уже больше 28 лет. Журналисты «ОГ» побывали в гостях у Шаровых и узнали, как многодетной маме удаётся уделять внимание каждому ребёнку, вести домашнее хозяйство и при этом работать.

Кастрюля супа

В одноэтажном доме Шаровых шумно и пахнет блинами. Марина Фёдоровна встречает нас с целой оравой детей. Они заполняют собой всё пространство в комнате, хохочут, переговариваются. На первый взгляд здесь – с десяток мальчишек и девчонок, а на деле – вдвое меньше.

– Это Богдан, Сеня, Саша, Даша, – живо представляет каждого ребёнка девочка десяти лет с двумя косичками. – А я Лена!

Лена – самая младшая из трёх приёмных сестёр, которых Марина и Алексей Шаровы взяли почти три года назад. Средней, Даше, – 15 лет, старшей, Саше, – 17. Богдан – младший сын, а Арсений – старший внук. Не хватает двоих внучат: Даны и Артёма. Они – дети старших сыновей Виталия и Леонида.

– Нас теперь всегда много, – весело объясняет Марина Шарова. – Если за город едем, то только на трёх машинах, чтобы все уместились. Все праздники стараемся у нас проводить, даже беседку во дворе поставили для этого.

Ребята собираются в кружок вокруг мамы, где бы мы ни находились: в детской комнате, коридоре или на кухне. А все её истории так или иначе переходят на мальчишек и девчонок.

– Я никогда не думала о том, чтобы быть многодетной матерью, – смеётся Марина Фёдоровна. – Хотя моя мама всегда говорила: «Маринка, ты такую огромную кастрюлю супа готовишь – у тебя точно будет большая семья!». Тогда я не воспринимала это всерьёз – ещё молодая была. А сейчас уже не представляю, чтобы у нас семья была маленькая.

Вместе с Шаровыми живут два кота: Мажор и Спорти. Фото: Галина Соловьёва

Только девчонок

В 2017 году коллега по работе позвала Марину Шарову пойти в Школу приёмных родителей при социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Полянка» Артинского района. Тогда Марина даже не слышала о подобных курсах, но о приёмных детях уже задумывалась. Да и муж неожиданно легко согласился на эту идею.

– Богдан – наш поздний ребёнок, и когда он стал взрослеть, мы с мужем подумали: было бы здорово, если бы у него появился брат или сестра, – вспоминает Марина Шарова. – Старшие сыновья выросли, встали на ноги, поэтому нашего внимания для одного Богдана было слишком много. Эта мысль зрела, пока мы занимались в Школе родителей. Решили, что возьмём одного или двух ребят 10–12 лет. Богдан воспринял эту идею на ура, но с одним условием – мальчишек не брать, только девчонок.

Весь 2018 год супругам предлагали кандидатуры приёмных детей, но они не решались. И вот под самый Новый год им снова позвонили из социальной опеки и сказали: «Есть три сестрички в детском доме в Берёзовском. Познакомитесь?».

– Щелчок, и внутри у меня что-то переключилось, – объясняет Марина Шарова. – Спросила мужа, и мы поехали знакомиться с девчонками.

– Это было неожиданно, – говорит старшая Саша. – После уроков меня попросили срочно прийти в свой детский дом. Я ничего не понимала, а там нас уже ждали мама и отец. Мы с сёстрами познакомились с ними, рассказали о себе, показали наши рисунки. А через день нас уже забрали домой.

– Они нам сразу понравились, – добавляет Марина Шарова. – Раздумий не было: они наши, и всё!

– Я очень рада, что нас забрали втроём, – серьёзно рассуждает Саша. – Я встречала ребят, которых разлучали с их братьями и сёстрами навсегда. Не представляю, что бы было, если бы мы расстались. Боялась больше не за себя, а за младшую сестру. Но сейчас вижу, как Лена полна радости и материнской любви – ей этого очень не хватало.

– Но самое главное, что я наемся! – дожёвывая блинный торт, добавляет Лена. Все смеются.

Даша накладывает Лене и Сене блинный торт, который приготовила сама. Фото: Галина Соловьёва

Уроки жизни

Стать мамой ещё троим детям, научиться уделять всем время и внимание и помочь наладить отношения между братом и сёстрами – задача не из лёгких. Первый год совместной жизни в семье Шаровых был непростой. В воспитании Марине сильно помогал многолетний преподавательский опыт и знание психологии.

– Всё было по-новому, – вспоминает многодетная мать. – Дети учились жить у нас, и мы учились жить вместе с ними. И как-то незаметно они стали думать и делать, как мы, как родные!

По словам Марины Шаровой, главное, чему они учат детей в своей семье – взаимовыручка. Ребята стараются поддерживать друг друга в любой ситуации, чтобы и в будущем оставаться такими же дружными.

– Когда дети растут вместе, у них закладывается больше положительных качеств, в первую очередь – взаимовыручка и забота, – считает Марина. – Я культивирую эти вещи, потому что по-другому нельзя в большой семье. Не прошу их работать в огороде или стряпать пельмени – они сами приходят помогать. Тем более, ребята давно усвоили, что вместе – значит очень быстро.

По словам Марины Фёдоровны, с работы она, как правило, освобождается в 16:00–17:00 – вечера и выходные посвящены семье. С воспитанием она старается не перегибать и давать больше свободы своим ребятам, но сердце у неё болит, как и у всех матерей.

– Сейчас мы учимся разбираться в людях, – по-преподавательски рассуждает Марина Фёдоровна, поглядывая на Сашу, Дашу и Лену. – Эти девчонки открытые, доверчивые, и до сих пор не могут привыкнуть, что не все люди добры. Я педагог и часто пытаюсь их чему-то научить, но иногда чувствую, что это бывает излишне. Пытаюсь останавливать себя, чтобы дети на своих ошибках тоже учились. Но всё равно рвусь спасать их после очередной неприятной ситуации.

Марина Шарова считает, что в воспитании родных и приёмных детей ей сильно помогло знание психологии и преподавательский опыт. Фото: Галина Соловьёва

Секрет единства

После пополнения на три человека семья Шаровых ещё больше сдружилась.

– Девчонки нас всех сплотили, – признаётся Марина Шарова. – Даже нас с мужем. После 36 лет совместной жизни копья часто бьются, но мы лишний раз не углубляемся в какие-то проблемы. Рядом море детей – зачем это нужно?

Но, скорее всего, не только девочки объединили эту семью. По словам Алексея Шарова, у его жены энергии хватает на всех сразу, так что каждый чувствует себя хорошо.

– Обязанностей у Марины, конечно, прибавилось, когда мы взяли девчонок, – с улыбкой говорит супруг. – Но она так легко всех организует: одних – в школу, других – в техникум, мне ещё успевает подсказать что-то.

Сама же Марина Шарова называет себя строгим и прагматичным человеком, который умеет добиваться поставленных целей. По её словам, в их семейной истории всё просто и без лишней романтики, однако поступки говорят сами за себя. Многодетная мама рассказывает про строгость в воспитании своих детей и в то же время крутит косички Лены, обнимает Богдана или гладит по плечам Сашу и Дашу.

– В какой-то момент я просто поняла, что не мы зря оказались в Школе приёмных родителей, – говорит она. – Есть такие семьи, которые не в состоянии вырастить своих детей. А когда у тебя всё есть, почему бы не поделиться этим с другими?

– Мама сказала, что у меня скоро будут ещё подружки, – загадочно произносит Лена.

– Да, – кивает Марина Шарова. – Мы думаем о том, чтобы взять из детского дома ещё двух девчонок-сестёр.

Лена – самая младшая в семье Шаровых. Фото: Галина Соловьёва

Первый год был непростым для всей семьи, когда все привыкали друг к другу. Фото: Галина Соловьёва